'Tiền dưỡng già của tôi nằm ở Công ty Alibaba'

Như Thanh Niên đã thông tin trước đó, chiều 18.9, Bộ Công an phối hợp Công an TP.HCM thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự, khám xét nơi làm việc của Nguyễn Thái Luyện. Đồng thời, Cơ quan CSĐT đã khám xét, khởi tố, bắt giam 4 tháng đối với Nguyễn Thái Lĩnh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua điều tra ban đầu, công an xác định Nguyễn Thái Luyện chủ mưu, cầm đầu chỉ đạo Nguyễn Thái Lĩnh (em ruột Luyện) và các nhân viên cấp dưới thực hiện lừa đảo khách hàng. Cho đến nay, công an xác định Công ty Alibaba mua đất nông nghiệp ở Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu..., thành lập các công ty con, vẽ các dự án “ma”, sau đó giới thiệu bán cho hơn 6.700 khách hàng, với số tiền giao dịch hơn 2.500 tỉ đồng. Theo ghi nhận, sáng 21.9 tại trang web tại địa chỉ https://tapdoandiaocalibaba.com, trang web mà Công ty Alibaba dùng để đăng tải thông tin, quảng cáo sản phẩm, đưa thông tin dự án, đã không còn truy cập được. Trụ sở Công ty Alibaba ở đường Kha Vạn Cân, Q.Thủ Đức (TP.HCM) đã đóng cửa, nhiều nhân viên "tháo chạy". Rất nhiều khách hàng lâm cảnh "cùng đường" vì mua nền đất mà Alibaba lừa đảo, đang "đau đầu" vì không biết cách nào lấy lại tiền tích góp cả đời... Hiện Công anTP.HCM, Công an tỉnh Đồng Nai, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu... đang tiếp nhận đơn tố cáo, trình báo của các nạn nhân từng là khách hàng bị Công ty Alibaba lừa đảo.