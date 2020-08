Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 9.8.2020

Chung cư nơi ông Bùi Quang Tín tử vong ẢNH: TRÁC RIN Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 9.8.2020 có bài: Không có dấu hiệu tội phạm vụ luật sư Bùi Quang Tín tử vong . Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa có quyết định không khởi tố vụ án đối với vụ tiến sĩ, luật sư Bùi Quang Tín (45 tuổi, giảng viên Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM) tử vong khi rơi từ tầng 14 tại chung cư New Sài Gòn (H.Nhà Bè, TP.HCM).

Vụ Ngang nhiên 'xẻ thịt' đất công viên Lịch sử - văn hóa dân tộc: Thanh tra TP.HCM đề nghị giải quyết dứt điểm

Đất công viên Lịch sử - văn hóa dân tộc bị chiếm làm bãi chứa gỗ Ảnh: Sỹ Đông

Bảo vệ Hà Nội trước dịch bệnh

Bộ Y tế sẽ hỗ trợ tối đa để bảo vệ Hà Nội trước dịch Covid-19 Ảnh: Trần Cường

Thêm 26 bệnh nhân Covid-19

Ngày 8.8, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 (BCĐ) thông báo thêm 26 ca mắc mới, là các bệnh nhân (BN) thứ 785 đến 810. Trong đó, có 23 ca tại Đà Nẵng và liên quan Đà Nẵng (Đà Nẵng 15 ca, Quảng Nam 2, Bắc Giang 2, Khánh Hòa 1 ca, Quảng Ngãi 2 ca, Hà Nội 1 ca) và 3 ca cách ly ngay sau nhập cảnh.

Kiếp ve chai: 'Làm lộ' bí mật giấu tiền, vàng

Lựa “đồ món” trong vựa ve chai, để bán lạc xoong Ảnh: NHƯ LỊCH

Nhiều người thu mua và lượm ve chai tình cờ phát hiện bí mật giấu tiền vàng của gia chủ. Trong đó, có những vụ cả người giấu lẫn kẻ khui ra đều... sảng hồn!

Hành động đẹp giữa đời thường

Anh Đàm Đại Trà mở đường, hỗ trợ xe cấp cứu ở TP.HCM Ảnh: Cắt từ clip

Nhiều ý kiến bày tỏ sự cảm phục trước hành động của người tài xế công nghệ khi mở đường cho xe cấp cứu.

Một cách nhìn người tài của cố Tổng bí thư Lê Khả Phiêu

Sinh thời, cố Tổng bí thư Lê Khả Phiêu luôn thể hiện tính quyết đoán cao Ảnh: Ngọc Thắng

Nhiều người sẽ nghĩ, là một nhà chính trị quân sự , cố Tổng bí thư Lê Khả Phiêu hẳn là người khô cứng và cực kỳ... bảo thủ.

Nghĩa tình mùa dịch: 'Lá chắn' ở khu chung cư

Những cụ già tình nguyện ngày đêm trực chốt ở khu chung cư 12T2 Ảnh: Hoàng Sơn

Câu chuyện các cụ già tại “phường chung cư” Nại Hiên Đông (Q.Sơn Trà, Đà Nẵng) tình nguyện làm người gác cổng, kiểm soát phòng chống Covid -19 những ngày qua khiến nhiều người nể phục.

Không nhất thiết phải đổi sang thẻ CCCD có gắn chíp

Dù có thẻ CCCD mẫu mới thì thẻ CCCD và CMND 12 số vẫn có giá trị sử dụng Ảnh: Thái Sơn

Theo Bộ Công an, tháng 11 tới, nếu Thủ tướng thông qua đề án Căn cước công dân (CCCD) thì cả nước sẽ tiến hành cấp, đổi loại CCCD có gắn chíp điện tử, khác với loại CCCD mã vạch hiện hành.

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 9.8.2020, còn có: Sắp xét xử vụ Đường 'Nhuệ' đánh người tại trụ sở công an. Ngày 8.8, TAND TP.Thái Bình thông báo đưa vụ án cố ý gây thương tích xảy ra ngày 18.11.2014 tại trụ sở Công an P.Trần Lãm (TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) ra xét xử công khai lúc 8 giờ ngày 18.8 tới, tại trụ sở TAND TP.Thái Bình.