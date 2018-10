Tội phạm ma túy, vì sao ngày càng táo tợn?: Tự học cách sản xuất ma túy tại Việt Nam

Đáng chú ý, theo lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an, các băng nhóm có xu hướng lên mạng học cách sản xuất ma túy một cách bài bản. Một lãnh đạo của C04 nhận định: “Trước đây nhiều đối tượng sống ở nước ngoài, đặc biệt ở Trung Quốc, mang công nghệ điều chế ma túy về nước để sản xuất ma túy tổng hợp

Tuy nhiên bây giờ, một số đối tượng có kiến thức, chuyên môn về lĩnh vực hóa - dược đã tìm kiếm công nghệ điều chế trên mạng, học công nghệ sản xuất ma túy tổng hợp, để tự sản xuất ma túy tổng hợp. Nguồn nguyên liệu chủ yếu được chiết, tách từ các loại tân dược có chứa tiền chất Pseudoephedrine hoặc Ephedrine như Tiffy fu, Decolgen, Panadol, Paracetamol. Ở chợ hóa chất Kim Biên (TP.HCM), Đức Giang (Hà Nội) cũng có thể tìm thấy rất nhiều tiền chất để sản xuất ma túy đá".

Mỗi đêm thu hàng tỉ đồng

Một trong những đường dây sản xuất ma túy trong nước điển hình do Didonna Quốc Anh Phillip (27 tuổi, quốc tịch Pháp) cầm đầu. Phillip cùng Vũ An (28 tuổi) thuê nhà tại chung cư cao cấp ở Q.1 và Q.8 (TP.HCM) làm địa điểm sản xuất ma túy. Trung bình mỗi đêm, nhóm này sản xuất khoảng 20.000 viên ma túy, mỗi viên bán cho con nghiện giá 200.000 đồng, thu khoảng 4 tỉ đồng. Ngày 16.7.2018, C04 triệt phá đường dây này; thu nhiều dụng cụ dùng để sản xuất ma túy tổng hợp và công cụ để sử dụng ma túy.

Ảnh: CTV - Thanh Tuyền Dương (trái) và Phillip tại cơ quan công an



“Khai với công an, hai nghi phạm thừa nhận mua các loại tiền chất ở chợ Kim Biên, sau đó mang về chung cư sản xuất ma túy tổng hợp. Vũ An khai lên mạng internet nghiên cứu công thức “chế” ma túy; đồng thời mua ma túy đá và ketamin về nghiền nát, thêm bột, phẩm màu rồi đổ ra khuôn, dập thành các loại “kẹo” có hình dạng bắt mắt đem bán cho dân chơi”, trinh sát C04 nhớ lại.

Ảnh: Thanh Tuyền Máy ép ma túy và sản phẩm ma túy do Phillip sản xuất



Đường dây ma túy do Văn Kính Dương (38 tuổi, tức Hoàng “béo”, quê Hà Nội) khi bị triệt phá cũng gây rúng động dư luận cả nước về quy mô cũng như việc sản xuất ma túy tại VN. Thời điểm triệt phá đường dây này, ngoài số ma túy khủng trị giá khoảng hơn 200 tỉ đồng, công an còn thu giữ nhiều tỉ đồng tiền mặt, 7 ô tô trong đó có cả siêu xe; kê biên 3 căn hộ với tổng trị giá khoảng 15 tỉ đồng. Mới đây, Hoàng “béo” bị Viện KSND TP.HCM truy tố ở 5 tội danh: sản xuất trái phép chất ma túy; mua bán trái phép chất ma túy; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; trốn khỏi nơi giam giữ; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, với khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Bí ẩn “ông trùm” ở nước ngoài

Theo cơ quan điều tra, Hoàng “béo” ban đầu bán ma túy vài bánh nhỏ lẻ cho một số đầu mối ở TP.HCM, nhưng từ 2016 lao vào vòng xoáy lợi nhuận, mở xưởng sản xuất ma túy; tạo mạng lưới tiêu thụ ma túy từ TP.HCM cho tới Hà Nội, Hải Phòng.

Ảnh: CTV Chiếc siêu xe công an thu giữ trong đường dây của Hoàng “béo”



Để sản xuất ma túy, đường dây của Hoàng “béo” có Tom đứng sau. Tháng 6.2016, Hoàng “béo” đi chơi vũ trường tại Campuchia thì quen biết Tom (chưa rõ lai lịch). Cả hai móc nối cùng sản xuất trái phép ma túy (thuốc lắc). Tuy nhiên, đến nay ít ai biết Tom trong đường dây này là ai.

Theo lời khai của Hoàng “béo”, Tom mới chính là “ông trùm” cầm đầu đường dây mua bán, sản xuất ma túy cực khủng này. Tom chịu trách nhiệm cung cấp nguyên liệu, tiền chất và chỉ dẫn cách sản xuất; còn Hoàng “béo” thuê địa điểm, người làm, mua trang thiết bị và hóa chất để tổ chức sản xuất. Số bột ma túy bán thành phẩm được chia theo tỷ lệ: Tom hưởng 7 phần, Hoàng “béo” 3 phần.

Một trinh sát của Công an Q.Bình Thạnh cho biết: “Hoàng “béo” khai với cơ quan công an hằng tháng phải đi đổi tiền USD để chuyển qua nước ngoài cho Tom bằng đường tiểu ngạch. Qua lời khai của Hoàng “béo” thì Tom là Việt kiều, nhưng đến nay cơ quan công an vẫn chưa làm rõ được thông tin gì về đối tượng này”. Tiến hành xác minh lời khai của Hoàng “béo”, các trinh sát phát hiện đúng là hằng tháng y đổi khoảng nửa triệu USD của một đối tượng chuyên đổi USD ở TP.HCM.

Theo lời khai của Hoàng “béo”, trong đường dây này Tom cung cấp các tiền chất để sản xuất ma túy. Để ra được thành phẩm, Hoàng “béo” cùng đồng bọn thực hiện sản xuất bột ma túy bán thành phẩm tại Nha Trang; sau đó chuyển về biệt thự thuê ở TP.HCM tiếp tục chế biến, ép thành viên cho vào bịch cà phê (mỗi bịch 500 - 1.000 viên) và mang đi phân phối cho các đầu nậu với giá từ 50.000 - 70.000 đồng/viên. Việc giao ma túy được thực hiện bằng đường sắt và đường bộ.

“Ở lô hàng đầu tiên, do mới lần đầu thử nghiệm nên thuốc lắc còn kém chất lượng, hàng của Hoàng “béo” bị trả về. Thời điểm này, Tom theo dõi, hướng dẫn thử nghiệm lại. Sau đó, Tom cung cấp tiền chất để Hoàng “béo” sản xuất ma túy lại từ đầu cho lô hàng mới”, một trinh sát nhớ lại.

Các tiền chất sản xuất ma túy không chỉ do Tom cung cấp mà một trinh sát cho biết Hoàng “béo” còn nhờ người mua hóa chất ở khu Đức Giang (Q.Long Biên, Hà Nội) và chợ đầu mối ở Q.Hoàng Mai (Hà Nội) chuyển vào TP.Nha Trang, TP.HCM. “Chỉ việc đi mua hóa chất gửi vào cho Hoàng “béo” mỗi lần có 20 triệu đồng tiền công. Vì vậy, các đối tượng bất chấp dù biết rằng buôn ma túy trả giá rất đắt”, trinh sát cho biết.

Hoạt động được một thời gian, tháng 3.2017, Hoàng “béo” thuê thêm một trang trại khác ở Đồng Nai để làm nơi sản xuất. Đến khi bị bắt vào tháng 4.2017, Hoàng “béo” đã cho ra lò 124 kg bột ma túy nguyên chất, sau đó chia cho Tom 84 kg, số còn lại của Hoàng “béo”. Với số bột ma túy nguyên chất này, Hoàng “béo” pha chế cho ra 120 kg ma túy tổng hợp, sau đó pha trộn với nhiều chất khác dập thành gần 500.000 viên thuốc lắc...