TP.HCM 'ai ở đâu ở yên đó' từ 23.8: Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoạt động ra sao?

Các trường hợp được cấp giấy phép lưu thông theo quy định của UBND TP.HCM: - Cán bộ, công chức viên chức, người lao động thuộc các cơ quan Đảng, Chính quyền, Đoàn thể, Mặt trận Tổ Quốc. - Người làm việc tại các lĩnh vực thiết yếu về tài chính : ngân hàng, chứng khoán. - Người lao động tại các đơn vị thuộc ngành giao thông vận tải trên địa bàn thành phố. - Nhân viên giao hàng của hệ thống phân phối. - Nhân viên giao hàng của đơn vị cung ứng lương thực, thực phẩm, suất ăn, trang thiết bị, vật tư y tế phòng dịch. - Nhân viên phục vụ tại hệ thống phân phối, điện lực. - Nhân viên làm việc tại các ngành sản xuất, xuất nhập khẩu hàng hóa, cửa hàng xăng dầu, gas. - Người lao động tại các đơn vị thuộc ngành xây dựng trên địa bàn thành phố (cấp thoát nước, công viên, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật…) - Các công ty bảo trì, sửa chữa, ứng cứu hệ thống hạ tầng trang thiết bị của các cơ quan, tòa nhà, chung cư… - Nhân viên y tế và lực lượng hỗ trợ y tế tham gia chống dịch bệnh Covid -19 (không khống chế số lượng), người đi cách ly và đi cách ly về… - Công an di chuyển thay ca làm việc tại các chốt, trạm kiểm soát, tổ tuần tra và lực lượng phối hợp. Quân sự di chuyển thay ca làm việc tại các chốt, trạm kiểm soát, tổ tuần tra và lực lượng phối hợp. - Nhân viên làm nhiệm vụ hỗ trợ hoạt động ngoại giao. - Nhân viên các cơ quan lãnh sự, ngoại giao đi thi hành nhiệm vụ đột xuất.... - Lực lượng hỗ trợ, cứu trợ thuộc điều phối Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc (bếp ăn, từ thiện, lực lượng thiện nguyện..) - Lực lượng cung ứng dịch vụ viễn thông, lực lượng báo chí. - Lực lượng cung ứng dịch vụ bưu chính nhà nước. - Dịch vụ công chứng. - Nhân viên vệ sinh môi trường, hoạt động tang lễ. - Các công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ. - Nhân viên khách sạn, nhà nghỉ phục vụ cách ly y tế và lực lượng phòng chống dịch do Cấp huyện, cấp xã trưng dụng. - Người dân đi tiêm ngừa vắc xin Covid-19. - Tổ Covid-19 cộng đồng. - Cấp cứu, khám chữa bệnh định kỳ. - Người dân vùng xanh đi chợ trên địa bàn theo quy định. - Người đi chợ thay. - Các cơ sở sản xuất thực phẩm (như bánh mì , tàu hũ, bún, hủ tíu…), cơ sở suất ăn công nghiệp. - Các công ty bảo hiểm (chỉ thực hiện các hoạt động liên quan công tác giám định, lập hồ sơ bồi thường và giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng) - Nhân viên cơ sở lưu trú (khách sạn, nhà nghỉ..) phục vụ cách ly người nước ngoài, nhân viên y tế… do Sở Du lịch TP.HCM quản lý.