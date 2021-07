TP.HCM: CSGT nói gì vụ phạt nam thanh niên trình bày 'ra nhà xe nhận thực phẩm'?

Ngày 21.7, trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM cho biết đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với anh T.M.P. (30 tuổi, ngụ H.Hóc Môn) do ra đường không có lý do chính đáng trong thời gian TP.HCM giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.