TP.HCM: Để lấy lại niềm tin cho người dân

Những kẻ côn đồ lưu manh, đòi nợ thuê phải bị trừng trị nghiêm minh. Một ngày còn côn đồ lưu manh đòi nợ thuê này là một xã hội còn bất an. Đề nghị Bộ Công an chỉ đạo cho công an các tỉnh khác cũng làm nghiêm túc, kịp thời như Công an TP.HCM. Trần Ngọc Liễu (Bắc Kạn) Đòi nợ thuê dùng mọi thủ đoạn bẩn để “khủng bố” nhà dân, kể cả những người không hề vay mượn, làm cho bộ mặt TP, uy tín của TP giảm đi trong mắt khách du lịch và bạn bè quốc tế . Kính mong công an quyết liệt! Văn Minh (Hà Nội)