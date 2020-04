TP.HCM: Điều tra nam thanh niên nghi uy hiếp, sờ soạng một cô gái

Tối cùng ngày, trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện truyền thông Be Group cho biết công ty có nhận được phản ánh về việc nghi ngờ tài xế Be có hành vi xâm hại tình dục nơi công cộng. Cụ thể, trên mạng xã hội lan truyền một video clip được cho là ghi hình tại khu vực đường Lão Tử (P.11, Q.5). Theo hình ảnh do clip thể hiện, một người đàn ông mặc áo đồng phục tài xế công nghệ Be Bike có hành vi khống chế, ép buộc một phụ nữ thực hiện hành vi khiếm nhã nơi công cộng. “Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, chúng tôi đã kiểm tra và nhận thấy biển số xe được cung cấp trong video clip không trùng khớp với bất cứ tài khoản tài xế nào đã được đăng ký trên hệ thống của Be Group nên đến thời điểm hiện tại không xác định được đối tượng là tài xế công nghệ của ứng dụng Be hay đối tượng giả danh tài xế Be. Trong tình huống nêu trên, khi được yêu cầu, Be cam kết sẽ hỗ trợ phối hợp với cơ quan chức năng để hợp tác điều tra vụ việc”, đại diện truyền thông của Be Group cho hay.