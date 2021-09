TP.HCM: Đối tượng nào được nhận gói hỗ trợ Covid-19 TP.HCM đợt 3?

Theo đó, ông Hoan giao Chủ tịch UBND quận, huyện và TP.Thủ Đức chỉ đạo UBND phường, xã, thị trấn khẩn trương hoàn tất chỉ hỗ trợ đợt 2. Đồng thời, rà soát, cập nhật dữ liệu và hoàn chỉnh danh sách đã thực chi gửi về UBND quận, huyện và TP.Thủ Đức tổng hợp báo cáo; gửi về Sở LĐ-TB-XH TP.HCM để cập nhật số liệu vào phần mềm an sinh xã hội của TP.HCM và hệ thống quản lý di biến động dân cư do Bộ Công an quản lý.

Đối với các phường, xã, thị trấn còn chậm trong việc rà soát, lập danh sách và thực hiện chi trả hỗ trợ thuộc địa bàn Q.8, Q.12, H.Hóc Môn, H.Bình Chánh, TP.Thủ Đức..., ông Hoan yêu cầu UBND quận, huyện và TP.Thủ Đức khẩn trương thẩm định, phê duyệt danh sách hỗ trợ do phường, xã, thị trấn đề xuất; chỉ đạo phường, xã, thị trấn cử cán bộ, phối hợp với lực lượng công an, quân sự nhanh chóng đến từng địa bàn để chi tiền hỗ trợ và kịp thời phát các gói an sinh, cứu trợ để an dân.