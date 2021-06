TP.HCM: Hơn 1.000 tỉ đồng hỗ trợ người lao động và hộ kinh doanh

Bên cạnh hỗ trợ NLĐ, Sở LĐ-TB-XH cũng đề xuất chính sách cho vay ưu đãi, không phải bảo đảm tiền vay để người sử dụng lao động trả lương ngừng việc cho NLĐ trong DN. Mức vay bằng mức lương ngừng việc thực tế nhưng không quá mức lương tối thiểu vùng (4,42 triệu đồng) và thời gian thụ hưởng chính sách tối đa 3 tháng, lãi suất 0%. Có hơn 400 đơn vị có nhu cầu vay vốn với số lao động ngừng việc (dự toán) là 12.800 người. Kinh phí cho vay từ ngân sách TP.HCM ủy thác cho Ngân hàng Chính sách xã hội - chi nhánh TP.HCM thực hiện.

Để phòng chống dịch Covid-19, TP.HCM quyết định tạm ngừng hàng loạt dịch vụ không thiết yếu nên cũng sẽ có hỗ trợ bước đầu. Cụ thể, khoảng 3.000 hộ kinh doanh cá thể dừng hoạt động từ ngày 22.5 trở đi được đề xuất hỗ trợ trực tiếp bằng tiền, mức hỗ trợ 2 triệu đồng/tháng, tối đa không quá 3 tháng. Đối với lao động tự do bị mất việc làm do ảnh hưởng bởi dịch, bị giảm sâu thu nhập hoặc không có thu nhập do thực hiện giãn cách xã hội cũng sẽ được hỗ trợ.