TP.HCM: Không xử lý vi phạm nếu giấy phép lái xe hết hạn trong thời gian giãn cách

Sau tiếng động lớn, người dân phát hiện một cô gái trẻ tử vong trước tòa nhà văn phòng ở Q.Thanh Xuân, Hà Nội. Công an Q.Thanh Xuân cho biết, nạn nhân rơi từ tầng cao xuống và đang làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cho Sungjin (quốc tịch Hàn Quốc ) mua ma túy ở quán bar cạnh chân cầu sông Hàn (TP.Đà Nẵng) mang về giấu trong khu biệt thự The Ocean Villas để sử dụng, đã bị tuyên án 6 năm tù.

Công an tỉnh An Giang đã khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can nguyên là kế toán các công ty trên địa bàn tỉnh này về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.