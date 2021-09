Bản tin Covid-19 ngày 13.9: TP.HCM thực hiện Chỉ thị 16 đến hết tháng 9

Cả nước ghi nhận 11.172 ca Covid-19 mới, 11.116 ca khỏi

Bản tin Bộ Y tế tối 13.9 cho biết tính từ 17h ngày 12.9 đến 17h ngày 13.9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 11.172 ca nhiễm mới và 11.200 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc.kcb.vn ghi nhận 298 ca tử vong tại 13 tỉnh, thành phố; ngoài ra bản tin cũng bổ sung dữ liệu 83 ca tử vong từ thời gian trước đó; nâng tổng số ca tử vong được công bố trong ngày lên 381 ca. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 15.660 ca.

Thông tin về 11.172 ca nhiễm mới được công bố ngày 13.9 như sau:

- 4 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh

Như vậy trong 24 giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 301 ca. Tại TP.HCM giảm 712 ca, Bình Dương tăng 463 ca, Đồng Nai giảm 206 ca, Long An tăng 42 ca, Tiền Giang tăng 81 ca.

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua: 12.446 ca/ngày.

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 624.547 ca nhiễm, đứng thứ 49/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 156/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 6.348 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27.4.2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 620.165 ca, trong đó có 383.004 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Có 13/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Yên Bái, Hà Giang Thái Nguyên , Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nam, Lào Cai.

+ Có 5 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Phú Thọ, Kon Tum, Quảng Ninh, Ninh Bình.

+ 5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP.HCM (303.475), Bình Dương (160.669), Đồng Nai (35.584), Long An (28.486), Tiền Giang (12.366).

- Tổng số ca được điều trị khỏi: 385.778

Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.035 ca, trong đó:

- Thở ô xy qua mặt nạ: 3.805

- Thở ô xy dòng cao HFNC: 1.131

- Thở máy không xâm lấn: 141

- Thở máy xâm lấn: 928

Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc.kcb.vn ghi nhận 298 ca tử vong tại 13 tỉnh, thành phố. Gồm: TP.HCM (228), Bình Dương (32), Đồng Nai (10), Long An (7), Tiền Giang (5), Đồng Tháp (5), Cần Thơ (3), Khánh Hòa (2), Đà Nẵng (2), Phú Yên (1), Bình Thuận (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), An Giang (1).

- Bản tin Bộ Y tế cũng bổ sung dữ liệu 83 ca tử vong từ thời gian trước đó tại: Bình Dương (9), Đồng Tháp (52), An Giang (22).

- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua: 279 ca.

- Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 15.660 ca, chiếm tỉ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn so với tỉ lệ 2,1% trên thế giới

- Trong 24 giờ qua, cả nước đã thực hiện 240.234 xét nghiệm cho 771.109 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27.4.2021 đến nay đã thực hiện 15.207.904 mẫu cho 44.219.750 lượt người.

- Trong ngày 12.9 có 1.066.948 liều vắc xin phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 29.280.307 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 23.954.248 liều, tiêm mũi 2 là 5.326.059 liều.

TP.HCM giãn cách theo mức độ với từng quận, huyện đến ngày 30.9

Để đảm bảo kết quả bền vững, từng bước nới lỏng phục hồi kinh tế, để hài hòa phòng chống dịch, TP.HCM quyết định tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trên toàn TP, dự kiến đến cuối tháng 9. Một số địa bàn có kết quả kiểm soát dịch bệnh tốt như Cần Giờ, Củ Chi, Nhà Bè, Q.5, Q.7, Q.11 thì sẽ thực hiện Chỉ thị 16 (-) hoặc Chỉ thị 15 (+). TP.HCM tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đến hết tháng 9 chống Covid-19 Theo ông Phan Văn Mãi việc chuẩn bị như trên của TP.HCM là để đảm bảo kết quả phòng chống dịch bền vững; có sự chuẩn bị cần thiết cho giai đoạn mở cửa sau dịch bệnh. Đồng thời, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết một số hoạt động TP sẽ tập trung thực hiện đến cuối tháng 9 như: tiêm vắc xin, qua đó sẽ tập trung đạt tỷ lệ cao nhất và đẩy nhanh tiêm mũi 2 khi tới hạn, hoặc rút ngắn thời gian từ 8 - 12 tuần xuống còn 6 tuần. Đây là điều kiện để nhanh chóng mở cửa trở lại các hoạt động bình thường. TP.HCM cũng sẽ tập trung củng cố năng lực hệ thống y tế, cơ sở; chuẩn bị kỹ kế hoạch phục hồi kinh tế sau tháng 9 trở đi.

Hà Nội cân nhắc nới lỏng sau 21.9 vì sắp hoàn thành mũi 1 vắc xin Covid-19

Về tiến độ vắc xin, theo Sở Y tế Hà Nội, thành phố được phân bổ 4,6 triệu liều vắc xin, tổng số lượng tiêm tính đến chiều qua (12.9) là 4,3 triệu liều. Trong sáng 13.9 sẽ tiêm xong số vắc xin còn lại.

Theo dự kiến, Bộ Y tế tiếp tục cung cấp cho Hà Nội 1,5 triệu liều vắc xin để bảo đảm đến ngày 15.9 hoàn thành việc tiêm mũi 1 cho người dân. Một số quận, huyện của Hà Nội tính đến tối qua đã cơ bản hoàn thành kế hoạch tiêm vắc xin mũi 1 cho người dân như: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Sóc Sơn, Thường Tín, Hoài Đức, Bắc Từ Liêm.

Về tiến độ xét nghiệm diện rộng, theo Sở Y tế Hà Nội, tính đến 18 giờ tối 12.9, toàn thành phố đã lấy được 1,46 triệu mẫu PCR mẫu gộp, đạt 44% so với chỉ tiêu (3,31 triệu mẫu). Hiện, 334.853 mẫu đã có kết quả âm tính, phát hiện 10 ca dương tính, còn lại chưa có kết quả.

Về lấy mẫu xét nghiệm nhanh kháng nguyên, toàn thành phố lẫy được 578.125 mẫu, đạt 34% so với chỉ tiêu (1,7 triệu). Đã có 572.525 mẫu có kết quả âm tính, 33 mẫu có kết quả dương tính nhưng lấy mẫu PRC xét nghiệm khẳng định chỉ có 4 mẫu dương tính.

Đáng chú ý, tại cuộc họp Ban Chỉ huy phòng chống dịch của TP.Hà Nội chiều tối qua, 12.9, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, trong quá trình triển khai mời người dân xét nghiệm, các địa phương phải xem xét cụ thể các đối tượng cho phù hợp.

“Hiện vẫn có thông tin phản ánh có nơi mời các cháu nhỏ tuổi ra xét nghiệm. Kiên quyết không bỏ sót các trường hợp nguy cơ trong cộng đồng, nhưng cũng không tạo bức xúc trong dư luận”, ông Quyền lưu ý.

Cũng theo Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội, do tiến độ tiêm vắc xin phụ thuộc vào phân bổ, nên các quận, huyện đã tiêm hết lượng vắc xin được cấp thì tập trung đẩy nhanh công tác xét nghiệm.

Ông Quyền cũng lưu ý các quận, huyện thuộc vùng 2, vùng 3 cần tạo điều kiện cho người dân sản xuất kinh doanh nhưng phải bảo đảm an toàn.

“Chúng ta không thể thực hiện giãn cách xã hội mãi, khi dịch bệnh được kiểm soát thì phải nới lỏng để thúc đẩy phát triển kinh tế , xã hội. Các địa phương, đơn vị cần chủ động sẵn sàng các phương án để ngay sau khi thành phố nới lỏng giãn cách có thể bắt tay ngay vào công việc”, ông Quyền nhấn mạnh.

Kiến nghị rút ngắn khoảng cách 2 mũi tiêm vắc xin Covid-19 AstraZeneca Theo đó, hướng dẫn mới nhất của nhà sản xuất vắc xin này cho hay, khoảng cách giữa 2 mũi tiêm AstraZeneca tăng từ 4 tuần lên 8 - 12 tuần để tăng tỷ lệ đáp ứng miễn dịch. Tuy nhiên, tại Việt Nam, đối với những nhóm nguy cơ, vùng dịch, do nhu cầu cấp bách trong một số trường hợp đặc biệt cần hoàn thành mũi 2 sớm, để bảo vệ người đã tiêm mũi 1, một số địa phương gần đây đã thực hiện tiêm vắc xin mũi 2 vắc xin AZ với khoảng cách ít nhất là 4 tuần. Trong trường hợp thông thường, vắc xin này nên tiêm ở khoảng cách 8 tuần để có miễn dịch tốt. Trao đổi với Thanh Niên, đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, thành phố chưa nhận được văn bản hướng dẫn chính thức về việc rút ngắn thời gian tiêm giữa 2 mũi AZ. Hiện, khoảng cách giữa 2 mũi tiêm vẫn là ít nhất từ 8 tuần đến 12 tuần. Có thể rút ngắn khoảng cách 2 mũi tiêm vắc xin Covid-19 AstraZeneca “Về lý thuyết, việc tiêm mũi 2 sau mũi 1 dưới 8 tuần không sai, nhưng có thể làm giảm động lực của vắc xin”, đại diện CDC Hà Nội cho biết. Một số đơn vị khác cũng cho biết chưa nhận được hướng dẫn bằng văn bản từ Bộ Y tế. Trước đó, Sở Y tế TP.HCM đã có công văn gửi Bộ Y tế đề nghị xem xét và có ý kiến cho phép rút ngắn khoảng cách tiêm 2 mũi vắc xin Covid-19 AstraZeneca từ 8 - 12 tuần xuống tối thiểu 6 tuần để đẩy nhanh tiến độ bao phủ mũi 2 trên địa bàn thành phố. Cũng theo Bộ Y tế, để thực hiện chiến lược vắc xin phòng Covid-19, đến nay Việt Nam đã tiếp nhận nhiều loại vắc xin được sản xuất theo các công nghệ khác nhau như: công nghệ vector (do AstraZeneca sản xuất, hoặc Sputnik V), công nghệ mRNA (do Pfizer, Moderna sản xuất), công nghệ bất hoạt (vắc xin do Sinopharm sản xuất...). Vừa qua, do khan hiếm vắc xin, nhiều quốc gia đã nghiên cứu và sử dụng các liệu trình tiêm kết hợp 2 loại vắc xin cùng công nghệ hoặc khác công nghệ sản xuất, căn cứ theo loại vắc xin sẵn có tại từng thời điểm. Tại Việt Nam, ngày 8.9, Hội đồng Tư vấn chuyên môn về sử dụng vắc xin của Bộ Y tế đã họp và đưa ra khuyến cáo: trong trường hợp bất khả kháng khi nguồn cung vắc xin Covid -19 mũi 1 đã tiêm không đủ để tiêm mũi 2 thì có thể sử dụng vắc xin khác để tiêm mũi 2 như sau: nếu tiêm mũi 1 vắc xin do AstraZeneca sản xuất thì có thể tiêm mũi 2 bằng vắc xin do Pfizer hoặc Moderna sản xuất. Nếu tiêm mũi 1 vắc xin do Moderna sản xuất thì có thể tiêm mũi 2 bằng vắc xin do Pfizer sản xuất và ngược lại.

Gần 20 ngày qua, chị Maria Thoa cùng hàng trăm tình nguyện viên tôn giáo khác đang ngày đêm sát cánh cùng lực lượng nhân viên y tế chăm sóc các F0 nặng tại Bệnh viện Hồi sức Covid-19 TP.HCM đặt ở Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2, TP.Thủ Đức.

Tại đây, hàng ngày các tình nguyện viên tôn giáo trang bị đồ bảo hộ y tế, tham gia vào các công việc như xịt khuẩn , lau dọn hành lang, phòng bệnh và đảm nhiệm luôn vai trò như một hộ lý khi giúp bệnh nhân thay quần áo, vệ sinh, ăn uống hàng ngày.

Bên cạnh đó, khi những bệnh nhân có biểu hiện tâm lý không tốt, các tình nguyện viên lập tức có mặt động viên, an ủi, cố gắng để giải tỏa áp lực tâm lý, giúp bệnh nhân có tinh thần tốt để vượt qua dịch bệnh.

Tấm lòng tình nguyện viên tôn giáo trong “điểm nóng” nhất của dịch Covid-19

Mỗi ca làm việc của các tình nguyện viên kéo dài khoảng 4 tiếng. Dù làm việc trong môi trường có nguy cơ lây nhiễm cao nhưng các tình nguyện viên không ngần ngại mà luôn tận tâm, tận tình với bệnh nhân.

Bệnh nhân Covid-19 không có người thân chăm sóc nên các tình nguyện viên luôn quan tâm, an ủi, động viên tinh thần để bệnh nhân cố gắng vượt qua dịch bệnh.

Theo BSCK2 Trần Thanh Linh, Phó Giám đốc Bệnh viện Hồi sức Covid-19 , lực lượng tình nguyện viên tôn giáo đã có mặt đúng lúc bệnh viện đang khát nhân lực, họ đã giúp đỡ lực lượng nhân viên y tế rất nhiều từ việc vệ sinh khu phòng bệnh đến hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân.

Lực lượng tình nguyện viên tôn giáo đã làm tốt các công việc do bệnh viện điều phối, giúp y bác sĩ có thêm điều kiện làm tốt công việc chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân và mang đến cho lực lượng y bác sĩ, bệnh nhân sự hỗ trợ tinh thần, niềm lạc quan tạo thêm năng lượng cuộc sống, góp phần tích cực cho công tác điều trị bệnh nhân Covid-19.

Từ đầu tháng 8.2021 đến nay, sau khi ngành Y tế kêu gọi sự hỗ trợ của các tổ chức, đoàn thể, đã có 546 tình nguyện viên các tôn giáo xung phong vào tuyến đầu chống dịch, tham gia hỗ trợ tại các bệnh viện dã chiến , bệnh viện điều trị Covid-19 tại TP.HCM.