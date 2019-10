TP.HCM kiến nghị ‘tháo biển số, khóa bánh xe’ ô tô trốn phí

Thu 184 triệu đồng, chi hết 840 triệu đồng Trước đó, triển khai Nghị quyết số 01 của HĐND TP.HCM, từ tháng 8.2018, TP.HCM triển khai thu phí qua ứng dụng “My Parking” trên điện thoại di động ở 23 tuyến đường thuộc các quận 1, 5 và 10. Ban đầu việc thu phí được giao cho các quận, nhưng do không hiệu quả, thu không đủ chi, nên công việc này được giao cho Công ty TNHH MTV dịch vụ công ích Thanh niên xung phong. Mới đây, Công ty TNHH MTV dịch vụ công ích Thanh niên xung phong cũng có báo cáo là việc thu phí đỗ ô tô do công ty này thực hiện cũng không hiệu quả. Đơn cử, từ ngày 1.5 đến 11.6, công ty thu phí đạt khoảng 184 triệu đồng, nhưng chi phí nhân công tổ chức đi thu lại hơn 840 triệu. Từ đó, công ty này đề nghị Sở GTVT TP.HCM có các chế độ chính sách bổ sung chi phí cho nhân viên thực hiện thu phí. Tuy nhiên, loạt bài Thu phí đỗ ô tô, tiền vào túi ai? trên Báo Thanh Niên mới đây lại cho thấy việc thất thu phí là do nhân viên Công ty TNHH MTV dịch vụ công ích Thanh niên xung phong không thu qua phần mềm “My Parking” mà thu “tiền tươi”, và số tiền này không nộp về công ty.