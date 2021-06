TP.HCM: Sáng 20.6, tiêm vắc xin Covid-19 cho 8.490 công nhân ở Q.7

Sáng 20.6: TP.HCM thêm 46 ca Covid-19,tổng cộng ghi nhận 1.842 bệnh nhân

Theo đó, 8.490 công nhân được tiêm vắc xin Covid-19 của 7 đơn vị: Công ty may Nhà Bè (3.000); Công ty TNHH Tân Thuận (357); Công ty cổ phần VNG (1.000); Công ty Furukawa Automotive Parts VN (1.000); Công ty TNHH Nikkios Việt Nam (1.000); Công ty TNHH Kim May Organ Việt Nam (1.157); Công ty TNHH MTEX Việt Nam (438) và Công ty STRONGMAN (538).

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn (bên phải) đi kiểm tra công tác tiêm chủng sáng nay, 20.6. ẢNH: KHẢ HÒA

Để tiêm vắc xin Covid-19 cho 8.490 công nhân của các công ty và tại Khu chế xuất Tân Thuận trong 1 ngày, ngành y tế TP.HCM huy động 21 bệnh viện với tổng cộng 69 đội tiêm, tổng số nhân viên y tế là 345 người (mỗi đội tiêm có 2 bác sĩ và 3 điều dưỡng). Ngoài ra, còn có khoảng 10 xe cấp cứu hỗ trợ.

Những người tại Công ty may Nhà Bè được tiêm mũi đầu tiên sáng 20.6. ẢNH: KHẢ HÒA

Công ty may Nhà Bè với 3.000 công nhân được tiêm trong buổi sáng nay, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã đi thị sát điểm tiêm tại Công ty may Nhà Bè. Thứ trưởng Bộ Y tế đã động viên các y bác sĩ nâng cao tinh thần trong công tác chống dịch. Ngoài ra, Thứ trưởng Bộ Y tế còn kiểm tra các kiến thức cơ bản của các y bác sĩ về xử trí sốc phản vệ ban đầu, cũng như các địa chỉ cần thiết chuyển viện cấp cứu. Ông yêu cầu mỗi bàn tiêm sẵn sàng thuốc chống sốc để sử dụng nếu không may xảy ra sự cố phản vệ.

Công nhân đảm bảo giãn cách. ẢNH: KHẢ HÒA

Trước đó, sáng 19.6, UBND TP.HCM phối hợp với Bộ Y tế tổ chức lễ khởi động chiến dịch tiêm vắc xin Covid-19 trên địa bàn TP.HCM tại Khu công nghệ cao, TP.Thủ Đức. Có sự tham dự và chỉ đạo của Phó thủ tướng Trương Hòa Bình.

Sau lễ khởi động, công nhân của 2 doanh nghiệp tại đây được tiêm đầu tiên, gồm: Công ty TNHH Nipro VN và Công ty FPT với khoảng 1.000 người.

Việt Nam tiếp nhận 500.000 liều vắc xin Vero Cell của Sinopharm (Trung Quốc)

Theo phân bổ của Chính Phủ, có 836.000 liều vắc xin Covid-19 được vận chuyển vào TP.HCM. Trong đó, 786.000 liều dùng tiêm cho các đối tượng thuộc Nghị quyết 21 và 50.000 liều thuộc đối tượng bộ đội, công an trên địa bàn TP.HCM.

Lực lượng y tế chuẩn bị tiêm vắc xin cho công nhân sáng nay 20.6 ẢNH: KHẢ HÒA

Đối với kế hoạch tiêm chủng lần này, ngoài các đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết 21 , TP.HCM dự kiến thực hiện tiêm chủng cho các đối tượng, như: Người cung cấp dịch vụ thiết yếu, giáo viên, người làm việc tại các cơ quan, đơn vị hành chính, người trên 65 tuổi, công nhân khu công nghiệp, khu chế xuất… với số lượng khoảng 1 triệu người.

Công nhân tại TP.HCM được tiêm vắc xin AstraZeneca. ẢNH: KHẢ HÒA

TP.HCM có 17 khu chế xuất và khu công nghiệp với 280.000 người lao động , Khu công nghệ cao TP.HCM có khoảng 45.000 người lao động. TP.HCM sẽ tiêm cho lực lượng công nhân trong thời gian tiếp theo nhanh nhất.