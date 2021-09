TP.HCM sau 30.9: Người đã tiêm 1 mũi vắc xin được đi làm thủ tục hành chính

Điều kiện để có thẻ xanh Covid-19 Một người có thẻ xanh Covid khi hội đủ các điều kiện: Xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính bằng test nhanh hoặc RT-PCR đối với những ngành nghề phải làm xét nghiệm; tiêm vắc xin ít nhất 1 liều, sau 2 tuần, hoặc từng là F0 và đã khỏi bệnh; không tiếp xúc gần với F0 trong vùng 14 ngày. Về điều kiện tiêm vắc xin: tiêm ít nhất 1 liều đối với loại vắc xin tiêm 2 lần, 2 tuần sau khi tiêm; đối với vắc xin tiêm 1 liều, 2 tuần sau khi tiêm. Người tiêm 1 liều (đối với loại vắc xin 2 lần) thì phạm vi hoạt động và tiếp xúc sẽ bị giới hạn so với người tiêm đủ 2 liều. Điều kiện F0 khỏi bệnh: có giấy xuất viện hoặc giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly của Ban chỉ đạo phòng chống dịch phường, xã, thị trấn; F0 tự làm xét nghiệm, tự cách ly tại nhà và có xác nhận của tổ trưởng tổ dân phố/tổ nhân dân hoặc xác nhận của các tổ y tế chăm sóc F0 tại nhà do các : có giấy xuất viện hoặc giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly của Ban chỉ đạo phòng chống dịch phường, xã, thị trấn; F0 tự làm xét nghiệm, tự cách ly tại nhà và có xác nhận của tổ trưởng tổ dân phố/tổ nhân dân hoặc xác nhận của các tổ y tế chăm sóc F0 tại nhà do các trường đại học y khoa đảm trách, tổ chức thiện nguyện “ATM ô xy”, các tình nguyện viên là các bác sĩ nghỉ hưu,…. Các trường hợp F0 tại TP.HCM khỏi bệnh khác không thể xác nhận được thì phải tiêm vắc xin.