TP.HCM: Tạm giữ nhân viên công ty bảo vệ có 12 tiền án đi trộm cắp

Ngày 27.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Tân Bình cho biết đã tạm giữ Đặng Văn Thái (58 tuổi, ngụ P.Bình An, Q.2) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Ông Thái là nhân viên của Công ty TNHH Bảo vệ an ninh Nam Á.