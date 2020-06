Trở lại 'điểm nóng' da cam

Phó chủ tịch UBND xã Đông Sơn (H.A Lưới) Hồ Văn Tôi báo tin cho tôi qua điện thoại, giọng như reo: “Hay tin Bộ Quốc phòng sẽ xử lý 15 ha đất nhiễm chất độc da cam ( dioxin ) xung quanh sân bay A So, mấy ngày nay bà con trong xã ai cũng mừng. Chúng tôi chờ đợi dự án này lâu lắm rồi. A So sẽ rất khác sau 2 năm nữa…”.

Sự đổi khác mà anh Tôi kỳ vọng là làm sao thu hút được du khách đến với mảnh đất A So để thăm thú sân bay, ghé khu di tích lịch sử quốc gia Khu chứng tích chiến tranh hóa học của Mỹ (được công nhận vào năm 2013). Còn hiện tại, cảnh tượng A So không khác nhiều so với cách đây 10 năm, khi Hồ Văn Tôi còn là Bí thư xã đoàn đang nỗ lực phủ xanh các đồi trọc.