Trụ sở chính của Công ty Alibaba ngừng hoạt động

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, tòa nhà 120 - 122 Kha Vạn Cân được Công ty Alibaba thuê 450 triệu đồng/tháng để làm nơi hoạt động chính. Trước đây, tại nơi này, mỗi ngày có gần 2.000 nhân viên ra vào làm việc và rất nhiều khách hàng đến giao dịch. Trước đó, chiều 20.9, nhiều nhân viên tại công ty này đã dọn đồ ra về, khung cảnh đìu hiu, nhiều khách hàng hoang mang tìm đến trụ sở công ty với hy vọng lấy lại tiền nhưng chưa lấy được. Công an Q.Thủ Đức hướng dẫn các nạn nhân lên Công an TP.HCM trình báo, tố cáo vụ việc.

Như Thanh Niên đã thông tin, chiều 18.9, Bộ Công an phối hợp Công an TP.HCM thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự, khám xét nơi làm việc của Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba). Đồng thời, cơ quan CSĐT đã khởi tố, bắt giam 4 tháng đối với Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng giám đốc Công ty Alibaba). Qua điều tra ban đầu, công an xác định Nguyễn Thái Luyện chủ mưu, cầm đầu chỉ đạo Nguyễn Thái Lĩnh (em ruột Luyện) và các nhân viên cấp dưới thực hiện lừa đảo khách hàng . Cho đến nay, công an xác định Công ty Alibaba mua đất nông nghiệp, thành lập các công ty con vẽ các dự án “ma”, sau đó giới thiệu bán cho hơn 6.700 khách hàng, với số tiền giao dịch hơn 2.500 tỉ đồng.