Trưa 9.7, TP.HCM ghi nhận 479 ca nhiễm Covid-19 mới

Căn cứ Điều 12 Nghị định 117/2020, người dân ra đường không có lý do chính đáng sẽ bị phạt từ 1 - 3 triệu đồng do “không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế”. Việc không đeo khẩu trang, không giữ khoảng cách 2 m ở nơi công cộng cũng sẽ bị xử phạt 1 - 3 triệu đồng do vi phạm điều khoản trên.

Người dân tập trung quá 2 người nơi công cộng sẽ bị xử phạt hành chính 10 - 20 triệu đồng/người.

Cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng nếu không tạm ngừng kinh doanh theo yêu cầu để phòng chống dịch Covid-19 sẽ bị phạt 10 - 20 triệu đồng.