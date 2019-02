Trưởng công an xã đánh người xin lỗi 2 thanh niên bị tát

Vài ngày gần đây, trên mạng xã hội Facebook lan truyền 1 đoạn clip dài 34 phút do chủ tài khoản Văn Thạch đăng tải. Cụ thể đoạn clip có nội dung “Công an xã Ia Blứ (H.Chư Pưh, Gia Lai) đánh người trái quy định ”. Chúng tôi đã liên hệ với công an H.Chư Pưh để trao đổi một số thông tin xoay quanh sự việc.

Theo công an cung cấp, khoảng 22 giờ ngày 17.2, một người dân gọi điện đến công an xã trình báo việc tại ông Đặng Khánh (trú tại thôn Phú Hà, xã Ia Blứ) có nhiều thanh niên tụ tập ăn nhậu gây ồn ào, mất trật tự.

Nhóm công an xã tại nhà ông Khánh

tin liên quan Tạm đình chỉ 2 cán bộ công an đánh dân Nhận được tin báo, ông Nguyễn Ngọc Phúc (Trưởng công an xã Ia Blứ) đến nhà ông Khánh nhắc nhở nhóm thanh niên không gây mất trật tự. Tuy nhiên nhóm thanh niên vẫn tiếp tục ăn nhậu, sử dụng loa di động mở nhạc công suất lớn. Nhắc nhở không được, ông Phúc về trụ sở công an xã, huy động 3 công an viên gồm Nguyễn Viết Bình; Trần Quốc Lai và La Văn Tịnh. Sau đó cả tổ công an xã đến nhà ông Khánh để làm việc.

Khi đến nhà ông Khánh, tổ công an xã tiếp tục nhắc nhở thì số thiếu niên trên vẫn không chấp hành. Ông Phúc yêu cầu tắt loa thì nhóm thanh thiếu niên trên văng tục, chửi bới, xúc phạm lực lượng Công an xã.

Bực tức, ông Phúc tát vào mặt và vai anh Ngô Đức Lai (23 tuổi, trú thôn Phú Hà, xã Ia Blứ) và tát vào mặt Nguyễn Văn Lượm (23 tuổi, trú thôn Phú Bình, xã Ia Le). Sau khi bị đánh, nhóm thanh niên có biểu hiện văng tục, chửi bới và gây hấn. Khoảng 40 phút sau, được người dân xung quanh khuyên nhủ nên số thanh thiếu niên trên ra về.

Sáng 18.2, nắm được thông tin, Công an H.Chư Pưh đã về xã Ia Blứ xác minh, xử lý sự việc. Sau khi làm việc với các bên liên quan, ông Phúc đã xin lỗi anh Ngô Đức Lai và anh Nguyễn Văn Lượm.

Chiều 19.2, đại tá Đậu Văn Minh, Trưởng công an H.Chư Pưh, cho biết dù nhóm thanh niên trên đã gây mất trật tự, an ninh nhưng việc ông Phúc đánh những thanh niên này là sai phạm nghiêm trọng, gây ảnh hưởng lớn đến hình ảnh của người cán bộ, chiến sĩ công an trong mắt người dân.