Truy nã ‘nữ quái’ lừa chạy việc để chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng

Ngày 4.12, thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Thị Thu Hằng (32 tuổi, trú tại thôn Thượng, xã Dương Hà, Gia Lâm) về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nghe Hằng "chém gió", do cả tin, 2 người phụ nữ trú cùng huyện Gia Lâm đã đưa cho Hằng 425 triệu đồng để nhờ chạy việc cho người thân. Sau nhiều ngày chờ đợi và hối thúc đều không có kết quả, biết bị rơi vào bẫy của “nữ quái”, 2 nạn nhân đã trình báo sự việc tới cơ quan chức năng.

Quá trình điều tra, Công an huyện Gia Lâm đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự , khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thu Hằng về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, đối tượng đã trốn khỏi nơi cư trú.

Công an huyện Gia Lâm đã ra quyết định truy nã bị can đối với Hằng để phục vụ công tác điều tra. Nếu ai phát hiện, nhìn thấy đối tượng Hằng ở đâu có thể báo cơ quan chức năng gần nhất, hoặc Công an huyện Gia Lâm theo số: 0982.692.091.