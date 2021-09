Từ 1.10, kinh tế TP.HCM mở cửa ra sao?

Theo dự thảo Chỉ thị về điều chỉnh các biện pháp thích ứng an toàn và phục hồi kinh tế , TP.HCM sẽ cho phép các doanh nghiệp (DN), cá nhân sản xuất, kinh doanh được sử dụng toàn bộ lao động trực tiếp có “thẻ xanh Covid” tham gia các hoạt động với điều kiện đảm bảo quy định an toàn phòng chống dịch.

Ông Chu Tiến Dũng, Chủ tịch Hiệp hội DN TP.HCM, cho rằng dự thảo này đã được TP lấy ý kiến nhiều lần từ các hiệp hội, tổ chức và các quận, huyện nên đến nay cơ bản đã có tiếp thu, chỉnh sửa nhiều quy định. Chẳng hạn, dự thảo đã nói rõ chỉ xét nghiệm Covid-19 đối với nhóm nguy cơ cao hoặc khi cần thiết; bỏ quy định yêu cầu các DN, cá nhân phải xét nghiệm 3 ngày/lần hay 7 ngày/lần. Điều này cho thấy TP.HCM sẽ trao trách nhiệm đảm bảo an toàn dịch bệnh trong quá trình hoạt động, sản xuất cho cả người dân lẫn DN, chỉ kiểm tra, giám sát với các tiêu chí hướng dẫn chung. Quy định này hoàn toàn phù hợp vì sự an toàn trong dịch bệnh sẽ phụ thuộc vào ý thức, tinh thần trách nhiệm của toàn bộ người dân và độ tiêm phủ vắc xin. Người dân cần chấp hành tốt quy định 5K hay bản thân DN cũng xây dựng lại quy trình đảm bảo sản xuất để an toàn, phù hợp với tình hình mới.

Dù vậy, ông Chu Tiến Dũng cũng cho rằng hiện vẫn còn tranh cãi về việc quy định cho phép người dân lưu thông giữa TP.HCM với các tỉnh thành lân cận nên cần xem lại. Nếu không có giải pháp cụ thể thì các DN tại TP.HCM sẽ gặp khó về nguồn lao động và ảnh hưởng đến tốc độ phục hồi kinh tế nói chung. Bên cạnh đó, nhiều người lao động và nhà đầu tư vẫn lo lắng về tình hình dịch bệnh của TP.HCM. Do đó, cần phải có những kế hoạch để tiếp tục khẳng định đây là thành phố năng động, an toàn để thu hút lại lực lượng lao động và các nhà đầu tư trong ngoài nước.

Chuyên gia kinh tế - TS Đinh Thế Hiển nhận định dự thảo mở cửa của TP.HCM từ ngày 1.10 đang theo chiều hướng diễn biến tốt nhưng vẫn chưa đáp ứng được mong đợi của DN và người dân. Đáng nói, dự thảo về việc phục hồi kinh tế của TP.HCM còn khá thận trọng và thiếu sự phối hợp liên kết vùng với các địa phương kế cận. Chẳng hạn như quá nhiều tiêu chí cho mỗi ngành nghề. Riêng việc chưa cho phép người dân đi lại tại TP.HCM và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An sẽ tiếp tục gây cản trở cho hoạt động kinh doanh sản xuất của nhiều DN tại TP.HCM nói riêng và cả các địa phương này.

“Trải qua thời gian dài chống dịch, người dân TP.HCM về cơ bản đã nắm rõ các biện pháp phòng, chống dịch. Hơn ai hết, họ hiểu rằng nếu chủ quan, coi thường sức khỏe, để dịch bùng phát trở lại thì còn nguy hiểm và tốn kém hơn rất nhiều lần. Thêm vào đó, tỷ lệ tiêm vắc xin của TP.HCM đã đạt khá cao. TP tiến tới bình thường mới thì nên có những bước tiến chủ động, mạnh dạn. Nếu quá thận trọng hoặc thụ động thì sẽ rất khó thích nghi”. TS Trần Quang Thắng, Viện trưởng Viện Kinh tế quản lý TP.HCM

“Bình Chánh thuộc TP.HCM giáp ranh với Long An thì tại sao phải cấm người dân qua lại? Về nguyên tắc phòng chống dịch thì Bình Chánh hay Long An không có gì khác nhau. Tương tự, vùng ven của TP.HCM giáp với Bình Dương và bình thường có nhiều hoạt động giao thương, sinh hoạt thì cũng như nội vùng. Vì vậy, các phương án mở cửa lại kinh tế của TP.HCM dựa trên những tiêu chí an toàn chung mà Bộ Y tế quy định thì các tỉnh xung quanh cũng nên đưa ra phương án tương tự, chỉ có thêm vài quy định mang nét đặc thù của địa phương đó”, ông Hiển đặt vấn đề và cho rằng nguyên tắc chung là để nền kinh tế tự do vận hành. Đã hình thành cơ chế kinh tế vùng thì cần có thống nhất quy trình mở cửa hoạt động sản xuất, kinh doanh an toàn trong thời kỳ bình thường mới để hỗ trợ lẫn nhau, cùng hồi phục kinh tế nhanh nhất.