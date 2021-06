Vi phạm dẫn đến lây lan dịch, phải bồi thường thiệt hại gây ra

Nhiều ý kiến yêu cầu phải xử lý người này nghiêm khắc, thậm chí buộc bồi thường thiệt hại và chi phí xã hội phải bỏ ra để xử lý dịch.

Như Thanh Niên đã đưa tin, sáng 21.6, Cơ quan điều tra Công an TP. Đà Nẵng khởi tố bị can đối với Giám đốc Công ty TNHH quốc tế Amida Nguyễn Quang Trọng (29 tuổi, ngụ đường Lý Thường Kiệt, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) về hành vi vi phạm quy định an toàn ở nơi đông người, làm bùng phát dịch Covid-19