Vì sao Bình Định dừng tham gia dự án Cảng cá Tam Quan có vốn 540 tỉ đồng?

Để Cảng cá Tam Quan là cảng cá loại II Áp dụng quy định tại Khoản 3 Điều 79 của Luật Thủy sản 2017, Cảng cá Tam Quan đã được UBND TX.Hoài Nhơn thẩm định, công bố là cảng loại III vào tháng 9.2020. Tuy nhiên, theo quy định tại Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT của Bộ NN- PTNT, cảng cá chỉ định có đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác là cảng cá đáp ứng tiêu chí của cảng cá loại I hoặc loại II và đã được công bố mở cảng cá theo quy định. Do đó, Cảng cá Tam Quan không đủ điều kiện xác nhận nguồn gốc xuất xứ thủy sản khai thác. Do đó, Cảng cá Tam Quan không thể tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp khắc phục thẻ vàng của EU của tỉnh Bình Định. Cảng cá Tam Quan được UBND TX.Hoài Nhơn công bố là cảng loại III vào năm 2020 ẢNH: HOÀNG TRỌNG Đối chiếu theo các tiêu chí về phân loại cảng cá được quy định trong Luật Thủy sản 2017 và Nghị định số 26/2019/NĐ-CP của Chính phủ, để Cảng cá Tam Quan là cảng cá loại II thì hạ tầng cảng cá phải đảm bảo có công trình đã hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng với diện tích vùng đất cảng cá tổng cộng từ 2,5 ha trở lên; Có nhà làm việc, công trình hạ tầng kỹ thuật đáp ứng quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và phòng, chống cháy, nổ; Thực hiện thông báo hàng hải về luồng của cảng và vùng nước cảng tối thiểu từ 10 ha trở lên…. Nếu đủ các tiêu chí này, UBND tỉnh Bình Định sẽ công nhận cảng cá Tam Quan đạt tiêu chuẩn loại II.