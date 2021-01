Vì sao Thừa Thiên - Huế có hơn 900 con gia súc chết rét dù không có tuyết?

Trong đó, riêng Thừa Thiên - Huế đã ghi nhận có 909 con gia súc bị chết rét. Đáng lưu ý, thiệt hại do gia súc ở địa phương này cao hơn tổng thiệt hại của 9 tỉnh vùng núi phía Bắc và bắc Trung bộ ghi nhận xảy ra băng giá, mưa tuyết . Cụ thể, các tỉnh Cao Bằng, Hà Giang , Yên Bái, Lào Cai, Lạng Sơn, Điện Biên, Nghệ An, Sơn La, Lai Châu có 637 con gia súc bị chết rét, tương đương khoảng 2/3 tổng số gia súc chết rét ở Thừa Thiên - Huế.

Theo thông tin từ Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế, số gia súc chết rét xảy ra tại nhiều xã thuộc H.A Lưới từ giữa tháng 12.2020 đến nay. Qua xác minh, số gia súc chết rét có 62 con trâu, 469 con bò, và 378 con dê.

Nguyên nhân khiến nhiều gia súc chết rét là do những ngày vừa qua, nhiệt độ tại nhiều địa phương xuống thấp 6 - 7 độ C. Người dân có tập quán chăn thả gia súc tự do. Bên cạnh đó, còn có nguyên nhân khác là do thiếu thức ăn dự trữ.