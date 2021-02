Viện Pasteur TP.HCM có kết quả Covid-19 các trường hợp F1 của Tiền Giang, Long An

Trước đó, ngày 7.2, Trung tâm Y tế H.Cái Bè tiến hành cách ly Covid-19 đối với trường hợp F1 là nam, tên P.D.K (17 tuổi, ngụ KP.3, TT.Cái Bè, H.Cái Bè, Tiền Giang). K. là nhân viên phục vụ quán hủ tiếu tại Q.9 (TP.HCM) và từng tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19 số 1980.

13 người khác ngụ H.Cái Bè, là các trường hợp F2 của bệnh nhân Covid-19 thứ 1980 vẫn đang phải tự cách ly tại nhà và được sự giám sát của chính quyền địa phương.

Ông Huỳnh Minh Phúc, Giám đốc Sở Y tế Long An , cũng cho hay Viện Pasteur TP.HCM cũng đã thông báo kết quả âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 đối với trường hợp F1 đang cách ly tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An.

Đường hoa Xuân bên bờ sông Bến Tre hằng năm vô cùng nhộn nhịp, đông đúc nhưng năm nay vắng lặng do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Theo ông Phúc, trường hợp F1 trên là một nữ, 33 tuổi, ngụ P.2, TP.Tân An, tỉnh Long An. Trước khi về quê nhà đón Tết Tân Sửu năm 2021, trường hợp F1 này làm ở một Công ty ở Q.Tân Bình, TP.HCM (cùng công ty và đã tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19 thứ 2017, anh trai của bệnh nhân Covid-19 thứ 2003). Trong thời gian ở nhà đón tết, trường hợp nữ F1 này đã đi rất nhiều nơi như ngân hàng, phòng khám nha khoa, văn phòng công chứng, quán,… ở TP.Tân An.