Vĩnh Long: Cách ly 2 người tiếp xúc với du khách người Anh nhiễm Covid-19

Theo đó, chị C. là hướng dẫn viên du lịch của Công ty Du lịch Mekong Travel (P.1, TP.Vĩnh Long). Từ ngày 3 - 6.3, chị C. tham gia hướng dẫn tour du lịch Cái Bé - Đồng Tháp - Tân Châu trên du thuyền Viking Cruise số hiệu VL14881. Chuyến đi gồm 29 người, trong đó có 5 người khách quốc tịch Anh đi cùng chuyến bay VN0054. Đến trưa 6.3, chị C. bắt xe về Vĩnh Long, 5 người khách quốc tịch Anh tiếp tục hành trình du lịch tại Campuchia.

Thông tin ban đầu, chị C. không sốt, sức khỏe tốt. Chị có tiếp xúc với chồng, con và một người ở công ty tên H. nhưng người này đang đi công tác ở Tiền Giang. Hiện Phòng Y tế, Trung tâm Y tế TP.Vĩnh Long đã thông tin đến lãnh đạo UBND P.1, P.4 chỉ đạo công an và y tế địa phương đến kiểm tra thân nhiệt sáng chiều đối với chồng và con chị C. (kiểm tra việc tuân thủ cách ly tại nhà 14 ngày); đồng thời tiếp tục khai thác những người tiếp xúc với chị C. và chồng, con của chị.