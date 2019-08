VN - Campuchia hoàn thành 84% khối lượng phân giới cắm mốc

Trong 2 ngày 27 - 28.8, lãnh đạo Bộ Quốc phòng 2 nước, chỉ huy các lực lượng bảo vệ biên giới và gần 1.000 đại biểu các bộ ngành, các tỉnh có chung đường biên giới của VN - Campuchia đã tham dự các nội dung: hội nghị phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, kiểm soát cửa khẩu và đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới VN - Campuchia; Thủ trưởng Bộ Quốc phòng VN tiếp xã giao đoàn Campuchia; tọa đàm hữu nghị và giao lưu văn hóa văn nghệ với chủ đề “Chung dòng Mê Kông”; lễ chào cột mốc chủ quyền, chứng kiến tuần tra chung tại mốc đại 275 (cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên); trồng cây hữu nghị tại trạm kiểm soát cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên; lễ khánh thành nhà văn hóa hữu nghị biên giới VN - Campuchia tại khóm Xuân Bình (TT.Tịnh Biên, H.Tịnh Biên, An Giang); lễ sơ kết kết nghĩa cụm dân cư 2 bên biên giới giữa khóm Xuân Bình với ấp Tà Rưng (xã Phnumdal, H.Kiri Vong, tỉnh Takeo, Campuchia); diễn tập liên hợp đấu tranh, đánh bắt tội phạm ma túy xuyên biên giới…

Trong khuôn khổ Chương trình Giao lưu hữu nghị biên giới VN - Campuchia 2019, cũng đã diễn ra Hội nghị bàn tròn về công tác quản lý, bảo vệ biên giới giữa Bộ đội biên phòng (BĐBP) VN và đại diện các lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia, do Bộ Tư lệnh BĐBP VN tổ chức, là nội dung chính của chương trình giao lưu hữu nghị.

Thời gian tới, lực lượng vũ trang 2 nước tiếp tục thể hiện quyết tâm ủng hộ, tham gia tích cực và tạo điều kiện thuận lợi cho nhiệm vụ phân giới cắm mốc trên thực địa sớm hoàn thành theo đúng kế hoạch của Chính phủ 2 nước; bảo vệ thành quả phân giới cắm mốc thời gian qua, phục vụ cho ký kết Hiệp định biên giới trong thời gian tới. Phối hợp chặt chẽ, cùng nhau ngăn chặn, giải quyết nhanh chóng, có hiệu quả các vụ việc xảy ra trên biên giới theo đúng Hiệp định về quy chế biên giới, Thỏa thuận của Chính phủ 2 nước trên tinh thần đoàn kết hữu nghị, hợp tác, không để các thế lực thù địch lợi dụng kích động, xuyên tạc, vu cáo, phá hoại quan hệ hữu nghị VN - Campuchia. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh (Thứ trưởng Bộ Quốc phòng)

Hội đàm với 5 đại tướng chỉ huy các lực lượng lục quân, hiến binh, công an quốc gia, di trú, biên giới của Campuchia, trung tướng Hoàng Xuân Chiến trao đổi một số nội dung cần phối hợp trong thời gian tới như: giữ gìn an ninh chính trị , trật tự an toàn xã hội trên biên giới; điều tra ngăn chặn tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức, khủng bố xuyên biên giới; tìm kiếm cứu hộ cứu nạn ở khu vực biên giới và trong nội địa mỗi nước khi xảy ra thiên tai , thảm họa (thời gian tới cần tổ chức thành công cuộc diễn tập cứu hộ cứu nạn ở khu vực biên giới Long An - VN và Svay Rieng - Campuchia); lực lượng bảo vệ biên giới 2 bên phối hợp chặt chẽ với nhau, tạo điều kiện cho nhân dân 2 bên biên giới qua lại khám chữa bệnh, thăm thân, mua bán, trao đổi hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống dân sinh ; tích cực tham mưu cho chính quyền địa phương trong việc thúc đẩy quan hệ giao lưu hữu nghị giữa nhân dân 2 bên biên giới và đẩy mạnh tuyên truyền cho nhân dân chấp hành nghiêm Hiệp định về quy chế biên giới…