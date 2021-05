Vỡ mộng 'đơn hàng' ảo

Theo thông tin từ 2 trang web trên, hiện nay các shop bán hàng trên những trang TMĐT có nhu cầu tìm kiếm rất nhiều đối tác để mua đơn hàng ảo các sản phẩm của shop, nhằm tăng tỷ lệ bán hàng ảo cho sản phẩm để thu hút khách hàng. Muốn tham gia, nhà đầu tư bắt buộc phải nhập mã của người giới thiệu để đăng ký tài khoản. Thủ tục còn lại khá đơn giản: cập nhật thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để nhận hoa hồng.

Số tiền đầu tư tối thiểu 300.000 đồng/tài khoản, mỗi ngày nhà đầu tư được tranh 60 đơn hàng, hoa hồng 0,3%/đơn hàng dựa trên số tiền đầu tư, tương đương 5%/ngày (150%/tháng). Đơn cử, nhà đầu tư nộp 100 triệu đồng để tham gia tranh đơn hàng ảo, nếu tranh toàn bộ 60 đơn hàng theo tiêu chuẩn trong ngày sẽ nhận hoa hồng 4 - 5 triệu đồng/ngày, tối đa lên đến 150 triệu đồng/tháng. Con số hoa hồng khủng (150%/tháng, 1.800%/năm) khiến rất nhiều nhà đầu tư “mờ mắt”, lao vào nộp tiền để tranh đơn hàng ảo.

Đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng , khẳng định việc “tranh đơn hàng ảo” bản chất là lợi dụng hoạt động TMĐT để lừa đảo kinh doanh đa cấp. Cụ thể, mô hình đa cấp biến tướng của trò lừa đảo này thể hiện các nhà đầu tư được khuyến khích phát triển hệ thống, cấp dưới tham gia tranh đơn hàng ảo để nhận hoa hồng. Nhà đầu tư F0 được hưởng hoa hồng 16% trên tổng số giá trị đơn hàng F1 nhận được. Tương tự, F1 nhận được 8% hoa hồng của F2, F2 nhận được 4% hoa hồng của F3 trong ngày…

Cũng theo đại tá Trần Mưu, qua công tác nghiệp vụ, Công an TP.Đà Nẵng và Bộ Công an đã phát hiện hoạt động của 2 trang web webshopping.cc, shop555.cc có dấu hiệu tổ chức huy động vốn , phát triển mạng lưới người tham gia, trả lương thưởng theo mô hình đa cấp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro. Công an TP.Đà Nẵng đã xác minh, xác định được nhiều tài khoản nhận tiền của các nhà đầu tư tham gia vào 2 trang web này.