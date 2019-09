Vỡ nợ trăm tỉ ở Đà Nẵng: Nghi can đang bị truy tố mua bán hóa đơn

Sáng 12.9, Công an P.Hòa Xuân cho biết Phạm Thị Tuyết Hằng (32 tuổi), người bị vỡ nợ hơn 100 tỉ đồng, đang bị cấm rời khỏi nơi cư trú để chờ xét xử tội mua bán hóa đơn

Căn biệt thự 200m2 của Hằng ở đường Cẩm Nam 4 Ảnh: Nguyễn Tú Công an P.Hòa Xuân đến nhà Hằng để ổn định tình hình Ảnh: Nguyễn Tú

Mua bán khống hóa đơn

Theo khai báo của các bên liên quan tại Công an P.Hòa Xuân, Phạm Thị Tuyết Hằng từ Gia Lai xuống TP.Đà Nẵng học ngành kế toán. Năm 2010, Hằng kết hôn với anh Hồ Tiến N. (45 tuổi, quê Nghệ An), làm trong ngành xây dựng và có 2 con.

Năm 2013, vợ chồng Hằng mua 2 lô đất rộng 200 m2 ở số 06 - 08 đường Cẩm Nam 4 (P.Hòa Xuân), ban đầu xây nhà cấp 4 ở tạm, đến năm 2016 thì sửa thành biệt thự 3 tầng.

Trước khi vỡ nợ, Hằng là kế toán cho một công ty ở Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng), ngoài ra Hằng còn là huấn luyện viên Yoga và mở phòng tập riêng.

Đáng chú ý, từ ngày 1.6, Hằng bị cấm rời khởi nơi cư trú cho đến khi TAND Q.Sơn Trà xét xử sơ thẩm vụ án mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước. Trước đó, Hằng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng khởi tố về hành vi mua bán trái phép hóa đơn đỏ, bị truy tố đưa ra xét xử ở TAND Q.Sơn Trà. Nhằm đảm bảo quá trình xét xử, TAND Q.Sơn Trà đã ra thông báo áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hằng, giao Công an P.Hòa Xuân quản lý.

Hằng khai nhận, từ 2014 đến nay, Hằng huy động vốn từ nhiều người và cho vay lại để hưởng lãi suất chênh lệch. Hằng thừa nhận do đang vỡ nợ nên hoảng loạn, chưa thể nhớ hết các khoản nợ, chỉ ước chừng nợ hơn 10 người với số tiền khoảng 150 tỉ đồng.

Các chủ nợ làm việc với Hằng tại nhà Ảnh: Nguyễn Tú

Vỡ nợ dây chuyền vì tín dụng đen?

Trong số các chủ nợ kéo đến nhà Hằng và trình báo tại Công an P.Hòa Xuân, bà L.T (ngụ P.Hòa Xuân) hiện đang là chủ nợ lớn nhất với số tiền 35,5 tỉ đồng.

Bà L.T. kể bà quen Hằng khi đến tập Yoga tại phòng tập của Hằng, vốn gần nhà bà T ở P.Hòa Xuân. Hằng bắt đầu mượn tiền bà T. từ năm 2018, với số tiền mỗi lần từ vài trăm đến 1 tỉ đồng với lý do đáo hạn ngân hàng và kinh doanh bất động sản.

Hằng trả lãi rất đều đặn, hiếm khi trễ hẹn, đồng thời nhiều lần rủ bà T đi du lịch trong và ngoài nước, nên bà T. tăng dần số tiền cho mượn. Tương tự, một số trường hợp ngụ Q.Cẩm Lệ trình báo cho Hằng vay số tiền lớn, trên 10 tỉ đồng là chị Phan Thị Kim A. (21,65 tỉ đồng), Nguyễn Thị H. (11,75 tỉ đồng), Nguyễn Thị Kim T. (19,55 tỉ đồng).

Hằng khai lãi suất vay của nhiều người lên đến vài chục phần trăm/năm nên chỉ cần người Hằng cho vay chậm trả, thì bị liên lụy vỡ nợ dây chuyền.

Mọi người đều khai những số tiền lớn đưa cho Hằng nêu trên không chỉ của cá nhân, mà cũng huy động từ người thân, bạn bè, tạo thành mạng lưới nên khi Hằng vỡ nợ thì xảy ra hậu quả dây chuyền.

Giơ ngón tay dính mực vừa mới điểm chỉ công chứng bán tài sản, bà T. nói như mếu: “Mấy ngày qua tôi phải bán đi nhiều tài sản như nhà cửa, ô tô để trả bớt một phần tiền huy động từ người quen đưa cho Hằng mượn”.

Tin nhắn Hằng nhắn cho bà T. Ảnh: Nguyễn Tú

Như Thanh Niên đã thông tin, từ sáng đến chiều 11.9, khoảng hơn 10 người kéo đến nhà bà Hằng để xác nhận nợ. Trước tình hình phức tạp, Công an P.Hòa Xuân mời tất cả về trụ sở để giải quyết. Tại Công an P.Hòa Xuân, Hằng khai nhận số tiền vay của mọi người, Hằng tiếp tục cho vay lại, do người mượn tiền chậm trả và không liên lạc được nên dẫn đến vỡ nợ dây chuyển.

Công an phường mời Hằng về làm việc Ảnh: Nguyễn Tú

Hằng cho biết đã nhắn tin cho mọi người xin cho thêm thời gian nhưng nhiều người vẫn nhắn tin, gọi điện dọa giết gia đình Hằng.

Về kế hoạch trả nợ, Hằng cho biết sẽ bán bớt tài sản, đồng thời Hằng còn góp vốn 500 triệu đồng mở trường mầm non với người khác, Hằng xin về trường làm để tiếp tục trả nợ. Tuy nhiên, nhiều chủ nợ trong vụ vỡ nợ trăm tỉ này vẫn như ngồi trên đống lửa, bởi căn biệt thự của Hằng hiện đã thế chấp ngân hàng, vợ chồng Hằng còn nợ ngân hàng 2,4 tỉ đồng.