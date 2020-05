Vụ 'dọa công an' ở quán cà phê Ba Cô Gái: VKS hủy quyết định khởi tố bị can

Ngày 7.5, Cơ quan CSĐT Công an H.Vân Canh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Thiện về tội chống người thi hành công vụ.

Theo kết quả điều tra, tối 6.12.2019, ông Thiện có hành vi dùng phảng phát bờ đe dọa nhằm cản trở, chống đối Tổ công tác Công an TT.Vân Canh khi đến quán cà phê Ba Cô Gái (ở Khu phố Tân Thuận, TT.Vân Canh) của Thiện để xác minh nguồn tin có vụ đánh nhau và đánh bạc xảy ra tại đây.

Ngày 8.5, Viện KSND H.Vân Canh có công văn yêu cầu cơ quan điều tra bổ sung, tài liệu chứng cứ làm rõ việc thi hành công vụ của tổ công tác; động cơ, mục đích, ý thức của Thiện khi thực hiện hành vi; những mâu thuẫn trong hồ sơ vụ án; các tài liệu chứng cứ khách quan khác ngoài lời khai… để chứng minh việc khởi tố là có căn cứ pháp luật.

Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an H.Vân Canh có công văn phúc đáp không bổ sung tài liệu chứng cứ và tiếp tục đề nghị VKS huyện này phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thiện.

Viện KSND H.Vân Canh cử kiểm sát viên trực tiếp tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ, trực tiếp hỏi cung bị can Nguyễn Văn Thiện… để làm rõ một số vấn đề trong vụ việc.

Sau khi xem xét, đánh giá toàn diện các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, Viện KSND H.Vân Canh cho rằng hành vi của Nguyễn Văn Thiện không đủ yếu tố cấu thành tội chống người thi hành công vụ nên đã ra quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố bị can đối, đồng thời có công văn yêu cầu cơ quan điều tra hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự.

Theo Viện KSND H.Vân Canh, việc thi hành công vụ của tổ công tác gồm 3 công an viên thuộc Công an TT.Vân Canh chưa đảm bảo, tuân thủ quy định, dẫn đến Nguyễn Văn Thiện không biết rõ là công an đang thi hành công vụ, tại quán cà phê Ba Cô Gái không hề xảy ra vụ việc đánh bạc, đánh nhau nào; ngoài lời khai của các bên, không có tài liệu chứng cứ nào khác…

Viện KSND H.Vân Canh cũng cho rằng hành vi của Nguyễn Văn Thiện không nhằm cản trở, chống đối, tấn công người thi hành công vụ mà do mâu thuẫn cá nhân , xảy ra sau nhiệm vụ của Tổ công tác đã hoàn thành.

Một lãnh đạo Công an H.Vân Canh khẳng định vụ án này đã đủ chứng cứ để khởi tố Nguyễn Văn Thiện về tội chống người thi hành công vụ nhưng hiện quan điểm giữa cơ quan điều tra và Viện KSND H.Vân Canh khác nhau. Công an H.Vân Canh sẽ xin ý kiến chỉ đạo từ Công an tỉnh Bình Định để có hướng xử lý tiếp theo.