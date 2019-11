Vụ người Việt chết trong container tại Anh: Mong được hỗ trợ đưa nạn nhân về nước

Bộ Công an và Bộ Ngoại giao đã cử đoàn công tác sang Anh Hôm qua (3.11), Văn phòng Chính phủ đã phát đi thông báo về chia sẻ và chỉ đạo tiếp theo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc liên quan đến vụ việc có người Việt thiệt mạng trên xe container tại Anh. Theo thông báo, Thủ tướng đang ở Bangkok (Thái Lan). Song ngay sau khi được Đại sứ quán VN tại Anh và Bộ Ngoại giao báo cáo về việc cảnh sát hạt Essex (Anh) thông báo có nạn nhân người Việt, chưa xác định danh tính cụ thể trong vụ 39 người thiệt mạng trên một xe tải tại Essex, Thủ tướng đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân; đồng thời chỉ đạo Bộ Công an và Bộ Ngoại giao cử ngay các đoàn công tác, do lãnh đạo Bộ làm trưởng đoàn, trực tiếp sang Anh để làm việc với nhà chức trách Anh xử lý các công việc có liên quan. Thủ tướng cũng yêu cầu chính quyền các địa phương có gia đình nạn nhân có các biện pháp phù hợp, quan tâm chia sẻ động viên để họ sớm vượt qua những đau thương, mất mát to lớn này. * Tối 3.11, Ủy viên Bộ Chính trị - Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương về vụ việc 39 người tử vong tại Anh. Tham dự cuộc họp có Phó thủ tướng Vũ Đức Đam; lãnh đạo, đại diện các bộ: Công an, Ngoại giao, GTVT, Quốc phòng Tài chính , Y tế, Thông tin - Truyền thông; Văn phòng Chính phủ; Văn phòng T.Ư Đảng; Ban Nội chính T.Ư; Ban Tuyên giáo T.Ư; lãnh đạo một số địa phương… Sau khi nghe các ý kiến phát biểu tại cuộc họp, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành hữu quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng với phía Anh xác minh danh tính các nạn nhân để sớm công bố thông tin chính thức. Theo báo cáo tại cuộc họp, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tối 2.11, đoàn công tác của Bộ Công an đã lên đường sang Anh. Và tối 3.11 đoàn công tác của Bộ Ngoại giao do một Thứ trưởng Bộ Ngoại giao dẫn đầu cũng lên đường sang Anh để phối hợp, làm việc với các cơ quan chức năng của Anh xác minh danh tính các nạn nhân trong vụ việc này. Chí Hiếu