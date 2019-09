Vụ thi thể bị đổ bê tông ở Bình Dương: Thực nghiệm hiện trường

Sáng 18.9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã đưa 4 nghi can đến căn nhà số 90 (ấp 5, xã Hưng Hoà, H.Bàu Bàng, Bình Dương) tiến hành điều tra thực nghiệm hiện trường vụ án " thi thể bị đổ bê tông ".

Những tình tiết rợn người trong vụ 2 thi thể bị đổ bê tông

4 nghi can được công an đưa đến hiện trường gồm: Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi), Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (40 tuổi) Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, cùng ngụ TP.HCM), Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, ngụ Tiền Giang). Ghi nhận tại hiện trường, cơ quan công an còn mang theo các dụng cụ như thùng nhựa màu xanh, cuốc, chiếu… để tiến hành thực nghiệm.

Người dân và báo chí không được tiếp cận căn nhà Ảnh: Đỗ Trường

Khoảng 9 giờ 30 cùng ngày (18.9), công an bắt đầu phong tỏa hiện trường, ngăn báo chí và người dân tiếp cận căn nhà. Công tác thực nghiệm được tiến hành ở bên trong căn nhà.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 15.5, ông Nguyễn Thanh Huân (ngụ xã Hưng Hòa) mua lại căn nhà (nơi phát hiện hai thi thể) của ông Nguyễn Minh Vương (ngụ Bình Dương) ở ấp 5, xã Hưng Hòa.

Mọi người theo dõi từ phía xa Ảnh: Đỗ Trường

Khi dọn dẹp căn nhà vừa mua, ông Huân phát hiện bồn nhựa có xác người nên báo công an. Khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện thêm xác thứ hai trong thùng nhựa. Quá trình điều tra, công an xác định 2 nạn nhân được giấu trong thùng đổ bê tông là Trần Đức Linh (51 tuổi, ngụ Nghệ An) và Trần Trí Thành (27 tuổi, ngụ TP.HCM).

Công an thông tin chính thức vụ phát hiện 2 thi thể bị đổ bê tông

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 4.2019, nhóm của Hà cùng với 2 nạn nhân tu luyện giáo phái chưa được công nhận tại một khách sạn trong khu du lịch ở H.Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu). Trong quá trình tu luyện nạn nhân Linh không chịu được sự hà khắc trong tu luyện nên đã nhảy từ tầng 1 của khách sạn để bổ trốn.

Sau khi nạn nhân Linh nhảy lầu bị thương, nhóm của Hà không đưa đi cấp cứu khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Khi Linh chết, nhóm của Hà cho vào thùng phuy nhựa, quấn băng keo kín rồi đưa đến căn nhà số 90 ở xã Hưng Hoà để tiếp tục tu luyện. Tại xã Hưng Hòa, đến lượt nạn nhân Thành không tiếp tục tu luyện nên đã bị nhóm của Hà sát hại. Cả hai thi thể bị đổ bê tông để phi tang. Sau đó, nhóm của Hà tiếp tục thuê một khách sạn trên địa bàn P.Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một, (Bình Dương) để tu luyện cho đến khi bị bắt.