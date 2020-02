Vụ thi thể không đầu trên sông Hàn: Đà Nẵng xét xử hay trục xuất nghi phạm?

Từ cuối năm 2018 đến nay, Công an TP.Đà Nẵng phối hợp với Bộ Công an trục xuất hơn 500 người Trung Quốc hoạt động trái phép, cụ thể là trái mục đích nhập cảnh, như visa du lịch nhưng lại làm việc chui, trong đó có các hành vi như tổ chức lôi kéo đánh bạc qua mạng, thao túng chứng khoán, kinh doanh trái phép… Công an TP.Đà Nẵng giải thích thêm, việc trục xuất những đối tượng này theo sự phối hợp với Bộ Công an và phía Công an Trung Quốc, trong đó có nhiều tội phạm trốn truy nã. Các đối tượng này phạm tội tại Trung Quốc, trốn sang Việt Nam hoặc một số vụ việc nhóm người Trung Quốc thuê địa điểm, đặt máy móc, phương tiện tại Đà Nẵng, nhưng tổ chức đánh bạc trên mạng, thao túng chứng khoán… diễn ra tại Trung Quốc, nên bàn giao cho phía Trung Quốc xử lý.