'Động sex trực tuyến': Xử 4 nghi can ở Đà Nẵng hay trục xuất về Trung Quốc?

Như Thanh Niên đã thông tin, "động sex trực tuyến" do người Trung Quốc cầm đầu vừa bị Công an TP.Đà Nẵng triệt xóa tại nhà 31 Lê Minh Trung (Q.Sơn Trà, Đà Nẵng).

Hành trình xóa sổ “động sex” biến thái cực lớn của người Trung Quốc giữa Đà Nẵng

Theo đó, 5 bị can, gồm: Zhang Hui Minh (Trương Tuệ Mẫn, 38 tuổi), Fang Jun Jie (Phương Tuấn Kiệt, 33 tuổi, cùng ngụ Triết Giang), Jiang Deng Jun (Tưởng Đăng Quân, 30 tuổi, ngụ Quý Châu), Liu Xiao Wei (Lưu Tiểu Duy, 20 tuổi, ngụ Giang Tây), Dai Hong Xi (Đới Hồng Hi, 22 tuổi, ngụ Quảng Đông, cùng quốc tịch Trung Quốc) và Sầm Thị Sen (24 tuổi, ngụ xã Tân An, H.Đăk Pơ, Gia Lai), đang bị tạm giam để tiếp tục điều tra tội giao cấu, quan hệ tình dục với người 13 - 16 tuổi.

Khác với các vụ người Trung Quốc nói riêng, người nước ngoài nói chung hoạt động trái phép tại Việt Nam chỉ bị phạt, trục xuất, Công an TP.Đà Nẵng khẳng định các bị can Trung Quốc sẽ bị xét xử tại Đà Nẵng.

Khuyến khích người dân cảnh giác

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho rằng, các ngành chức năng Đà Nẵng cần hết sức chú trọng với tội phạm người nước ngoài.

“Khách du lịch có 5 - 7 loại, không phải ai đến đây cũng văn hóa văn minh, người giàu có, người nghèo có, lương thiện có, thậm chí có cả những người có tiền án tiền sự, ngay cả người có dự tính phạm tội cũng có. Tội phạm người nước ngoài phần lớn tập trung tội phạm người Trung Quốc tổ chức các đường dây đánh bạc trực tuyến qua mạng”, Chủ tịch Đà Nẵng chia sẻ.

Ông Huỳnh Đức Thơ kể, bản thân cũng nhận được nhiều tin nhắn của người dân tố cáo các tụ điểm, như 5-7 người nước ngoài thuê những căn phòng, căn hộ, biệt thự tổ chức đánh bạc trực tuyến, người dân biết tụ tập có dấu hiệu bất hảo; tuy chưa có chứng cứ, nhưng cũng cần khuyến khích người dân cảnh giác.

Các điện thoại dùng để livestream ở "phim trường" sex trực tuyến Ảnh: Nguyễn Tú

Nổi lên vấn đề tội phạm người nước ngoài

Đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc Công an TP cho biết, Đà Nẵng đang nổi lên vấn đề tội phạm người nước ngoài, lực lượng công an phải đề cao trách nhiệm trong nắm tình hình, quản lý địa bàn và con người. Thời gian qua, lượng khách du lịch nước ngoài, nhất là Hàn Quốc, Trung Quốc hằng ngày đến Đà Nẵng tăng theo cấp số nhân, tập trung ở địa bàn Q.Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn.

“Việc quản lý đôi lúc có lỏng lẻo, Công an TP.Đà Nẵng đề ra nhiều biện pháp, chủ trương, chỉ đạo công an các địa phương, đơn vị nghiệp vụ kiểm soát, đặc biệt là đối tượng người Trung Quốc”, đại tá Trần Mưu chia sẻ.

Người Trung Quốc thuê nguyên khách sạn ở Q.Thanh Khê tổ chức đánh bạc qua mạng Ảnh: Nguyễn Tú Lập biên bản xử lý, trục xuất người Trung Quốc về nước - Ảnh: Nguyễn Tú

Lợi dụng nhập cảnh du lịch để phạm tội

Trong đó, nổi cộm là tình trạng lợi dụng du lịch để tổ chức nhiều đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc, sử dụng phương tiện, đường truyền tại Đà Nẵng để lôi kéo nhiều người Trung Quốc tại Trung Quốc tham gia đường dây đánh bạc.

“Tuy rằng việc phát hiện chưa được kịp thời lắm, nhưng xử lý nghiêm túc là phải trục xuất, cấm nhập cảnh những đối tượng đã bị xử lý hành chính”, đại tá Trần Mưu khẳng định.

Từ cuối 2018 đến nay, Công an TP.Đà Nẵng cùng các địa phương ngăn chặn hơn 500 người Trung Quốc tổ chức đánh bạc qua mạng, trong đó có 35 đối tượng truy nã, 20 người có tiền án tiền sự.

"Ông trùm" Zhang Hui Minh (Trương Tuệ Mẫn, 38 tuổi) Ảnh: Nguyễn Tú

Vụ án điểm

Lý giải vì sao các đối tượng tổ chức đánh bạc qua mạng và một số hành vi vi phạm khác không bị khởi tố, truy tố, xét xử tại Đà Nẵng mà chỉ bị trục xuất về nước, đại tá Trần Mưu cho biết: các chuyên án này do công an Trung Quốc chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và Công an TP.Đà Nẵng, chỉ có thiết bị, đường truyền tại Đà Nẵng, chứ không có người trong nước đánh bạc, hành vi đánh bạc diễn ra tại Trung Quốc, với con bạc tại Trung Quốc tham gia, nên bàn giao các đối tượng cho công an Trung Quốc thụ lý.

Còn đối với vụ "động sex trực tuyến", dụ trẻ em đóng phim sex xảy ra trên địa bàn Đà Nẵng, Công an TP.Đà Nẵng đã bàn với Viện KSND TP.Đà Nẵng, chọn đây là vụ án điểm để đưa ra xét xử lưu động với bản án nghiêm khắc nhất, nhằm đảm bảo tính răn đe đối với tội phạm người nước ngoài vào Đà Nẵng.