Dịch Covid-19 làm tôi phải vật lộn với công nghệ cũng toát cả mồ hôi

Mừng rỡ, tôi hẹn lớp buổi dạy đầu tiên. Ấy thế mà cái buổi dạy đầu tiên ấy bị cancel đến 3 lần. Nguyên do là tôi không vào Zoom được. Tôi đem laptop đến trung tâm máy tính trong trường. Sau khi xem xét, anh hỗ trợ kỹ thuật bảo, laptop tôi do cài phần mềm diệt virus nên cơ chế bảo vệ, không vào được Zoom . Và sau đó, tôi đi nhờ hỗ trợ thêm 2 lần nữa do laptop có những cơ chế bảo vệ khác, không cho xài Zoom. Tôi thấy bị đến đường cùng rồi, không thể xài Zoom để dạy khi mà có lúc nó vào được, có lúc nó bị chặn.