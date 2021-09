Những cống hiến thầm lặng

Đau xót nhất là đại dịch Covid-19 đã khiến nhiều người ra đi mãi mãi, trong đó có bạn bè, người thân, những người đang làm nhiệm vụ cứu người và có cả những nhà hảo tâm...

Trong quá trình dập dịch, phải nói lực lượng tuyến đầu như y tế, quân đội, công an… đã ngày đêm tận tụy, đương đầu với hiểm nguy, sáng chiều chạy đua với thời gian, giành giật từng mạng sống trước tử thần. Trong số đó có không ít chiến sĩ, bác sĩ, điều dưỡng, tình nguyện viên đã ngã xuống “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Lực lượng quân đội ngoài sứ mệnh chống dịch còn có nhiệm vụ phục vụ an sinh xã hội, cung cấp lương thực, thực phẩm đến từng nhà và đi chợ thay cho dân với phương châm “Chống dịch bằng mệnh lệnh của trái tim người lính”. Ôi! Đẹp biết bao và tự hào biết bao!

Trong số những chiến sĩ công an tham gia chống dịch và bảo vệ trật tự an toàn xã hội, có những chiến sĩ trẻ đã hy sinh trong lúc đang làm nhiệm vụ. Ngày 15.8.2021, đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị , Bí thư Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ trưởng Bộ Công an, đã ký ban hành kế hoạch của Bộ Công an về phát động phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề “Lực lượng công an nhân dân - Lá chắn phòng, chống dịch Covid-19 - Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội”…