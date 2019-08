Xem đặc nhiệm Biên phòng diễn tập bắt tội phạm ma túy xuyên biên giới

Nằm trong khuôn khổ chương trình Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Campuchia năm 2019 , vừa qua, tại TT. Tịnh Biên (H.Tịnh Biên, An Giang) diễn ra cuộc Diễn tập liên hợp chống tội phạm ma túy xuyên biên giới giữa BĐBP, Công an và Hải quan tỉnh An Giang (Việt Nam) với lực lượng bảo vệ biên giới của 2 tỉnh Takeo và Kandal (Vương quốc Campuchia).