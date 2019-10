Xem xét tăng tội danh với nhóm tội phạm Trung Quốc 'mở' động sex trực tuyến

Ngày 30.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng cho biết, liên quan động sex trực tuyến dụ trẻ em giao cấu, đóng phim sex, lực lượng đang xem xét tăng thêm tội danh nhóm Trung Quốc bị can.

Mở rộng truy xét đồng bọn vụ động sex trực tuyến và siêu trộm Trung Quốc

Truy xét đồng bọn

Theo cơ quan điều tra, trước tình hình du khách, người nước ngoài đến Đà Nẵng lưu trú dài hạn tăng đột biến, kéo theo nhiều vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, từ đầu năm đến nay, Công an TP lập 2 chuyên đề lớn, trong đó có chuyên đề phòng ngừa đấu tranh với tội phạm người nước ngoài.

Nổi bật là 2 vụ trấn áp tội phạm người Trung Quốc với tính chất, mức độ đặc biệt nghiêm trọng. Một là Công an TP đã khởi tố vụ án và bị can, bắt tạm giam 6 bị can Zhang Hui Minh (Trương Tuệ Mẫn, 38 tuổi), Fang Jun Jie (Phương Tuấn Kiệt, 33 tuổi, cùng ngụ Triết Giang), Jiang Deng Jun (Tưởng Đăng Quân, 30 tuổi, ngụ Quý Châu), Liu Xiao Wei (Lưu Tiểu Duy, 20 tuổi, ngụ Giang Tây), Dai Hong Xi (Đới Hồng Hi, 22 tuổi, ngụ Quảng Đông, cùng quốc tịch Trung Quốc) và Sầm Thị Sen (24 tuổi, ngụ xã Tân An, H.Đăk Pơ, Gia Lai) tội giao cấu, quan hệ tình dục với người 13 - 16 tuổi.

Nhóm Trung Quốc này lập động sex trực tuyến, đặt sào huyệt tại nhà thuê 31 Lê Minh Trung (Q.Sơn Trà), thuê nhiều cô gái Việt Nam đóng phim sex và livestream trên các mạng xã hội Trung Quốc để thu tiền, trong đó có một số cô gái dưới 18 tuổi, thậm chí có em chỉ 15 tuổi.

Hiện nay, Công an TP đang tiếp tục xác minh làm rõ thêm một số đồng bọn, đồng thời xem xét tăng thêm tội danh truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, liên quan hành vi phát tán phim sex trên các mạng xã hội để trục lợi bất chính.

Ban Wai Bing (38 tuổi) với 2 tiền án, cầm đầu băng siêu trộm Trung Quốc Ảnh: Văn Tiến Ban San Ke (44 tuổi, cùng quốc tịch Trung Quốc) sa lưới khi đi trốn Ảnh: Văn Tiến

Băng siêu trộm Trung Quốc gây án nhiều tỉnh thành

Tương tự, đối với băng siêu trộm Trung Quốc thất thủ tại đèo Hải Vân (Thanh Niên đã thông tin), Công an TP thông tin thêm hiện cũng đang mở rộng truy xét các đồng bọn.

Ban Wai Bing (38 tuổi) và Ban San Ke (44 tuổi, cùng quốc tịch Trung Quốc) hiện đã bị khởi tố, tạm giam tội trộm cắp tài sản, Công an TP làm rõ 4 vụ đục két lấy 1,5 tỉ đồng.

Bing là đối tượng đã có 2 tiền án trộm cắp, nhập cảnh chui vào Việt Nam và lập băng trộm.

Tuy nhiên, còn 4 đồng phạm vẫn còn ngoài vòng pháp luật, đang bị Công an TP truy xét, đồng thời tiếp tục làm rõ các vụ trộm khác của băng siêu trộm Trung Quốc này trên lãnh thổ Việt Nam.