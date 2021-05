Xử lý nghiêm người đứng đầu nếu để dịch bệnh lây lan

Sáng 9.5, tại An Giang, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến khẩn với Thường trực Chính phủ cùng lãnh đạo 6 tỉnh biên giới Tây Nam giáp Campuchia về công tác phòng chống dịch Covid-19

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đề nghị các tỉnh biên giới Tây Nam cần kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng chống dịch và xem như địa phương mình đang có dịch để nâng mức cảnh giác lên mức cao nhất, phải chuẩn bị kế hoạch có dịch lây lan trong cộng đồng để chuẩn bị trang thiết bị, hậu cần cho công tác phòng chống dịch.

Trong khi đó, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý về nỗi lo lớn trước nguy cơ 2 nguồn lây nhiễm dịch tại ĐBSCL: cộng đồng lây ra và bên ngoài lây vào. Do đó, Phó thủ tướng đề nghị các tỉnh nên có phương án cụ thể, phải tăng cường năng lực xét nghiệm tại địa phương, tránh trông chờ vào sự hỗ trợ của Viện Pasteur TP.HCM; nhất là phương án cho trường hợp xấu nhất đồng loạt các tỉnh đều có ca nhiễm Covid-19 để chủ động ứng phó kịp thời.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương trong công tác phòng chống dịch với tư tưởng chỉ đạo: thần tốc - thần tốc hơn nữa; quyết liệt - quyết liệt hơn nữa; tích cực - tích cực hơn nữa; hiệu quả - hiệu quả hơn nữa; và thành công - thành công hơn nữa. Dứt khoát không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong công tác phòng chống dịch. Phải phát hiện sớm và truy vết thần tốc, cách ly thật nhanh, điều trị tích cực, bàn giao quản lý sau khi điều trị chặt chẽ và giải quyết dứt điểm các ổ dịch không để phát sinh mới, nhanh chóng ổn định tình hình và tổ chức tốt việc phát triển kinh tế - xã hội.

“Thường trực cấp ủy Đảng các cấp phải quan tâm công tác phòng chống dịch. Tôi nhắc lại, những nơi nào để xảy ra dịch bệnh trên diện rộng, không kiểm soát được, trì trệ sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội mà do nguyên nhân chủ quan, thì dứt khoát phải xử lý nghiêm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tại đó”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng đề nghị các lực lượng tăng cường quản lý nhập cảnh, tăng cường chống buôn lậu, gian lận qua biên giới. Chuẩn bị kịch bản cho 30.000 ca nhiễm và điều trị trên toàn quốc. Đề xuất khen thưởng, biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu và xử lý nghiêm các trường hợp lơ là, mất cảnh giác để dịch bệnh lây lan, gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Chính phủ thực tế tuyến biên giới P.Vĩnh Nguơn, TP.Châu Đốc và làm việc với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang về công tác phòng chống dịch Covid -19.

Thủ tướng đề nghị lực lượng biên phòng, quân sự , công an 2 tỉnh An Giang và Đồng Tháp phải duy trì bảo vệ vững chắc biên giới và tình hữu nghị với nước bạn Campuchia. Đồng thời, yêu cầu lãnh đạo tỉnh An Giang và Đồng Tháp phải “đứng mũi chịu sào” trong công tác phòng chống dịch Covid-19, không được chủ quan lơ là, cần tỉnh táo, linh hoạt trong xử lý tình huống chống dịch.