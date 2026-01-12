Thời tiết se lạnh, chơi thể thao sao cho đúng để tránh rủi ro?

Tuy nhiên, thời tiết se lạnh tuy dễ chịu nhưng tiềm ẩn không ít rủi ro, nhất là với người chơi phong trào, tập luyện không đúng cách hoặc chủ quan với những thay đổi của cơ thể.

Nếu khởi động sơ sài…

Nguyễn Gia Bảo (26 tuổi, làm việc tại 88 Song Hành, P.An Khánh, TP.HCM), cho biết những ngày này, thời tiết se lạnh nên "chạy rất đã" chứ không mệt như những ngày nắng nóng. Chính vì thế, theo Bảo, hầu như sáng nào cũng chạy bộ với những người bạn sống cùng chung cư. Tuy nhiên, Bảo kể không quá chú trọng việc khởi động.

Theo huấn luyện viên thể lực Lê Thế Tường (31 tuổi, làm việc tại CLB thể dục thể thao Isport Club (P.Bình Trưng, TP.HCM), đó là sai lầm phổ biến.

Huấn luyện viên này lý giải: "Trời se lạnh khiến mạch máu co lại, cơ và khớp kém linh hoạt hơn. Nếu không khởi động kỹ, nguy cơ căng cơ, rách cơ, bong gân, thậm chí chấn thương dây chằng sẽ cao hơn bình thường".

Thời tiết se lạnh tuy dễ chịu nhưng tiềm ẩn không ít rủi ro, nhất là với người chơi phong trào, tập luyện không đúng cách ẢNH: THANH NAM

Anh Tường cũng cho biết thêm với chạy bộ và đạp xe, hai môn thể thao được ưa chuộng khi trời mát, chính cảm giác "không đổ mồ hôi nhiều" dễ khiến người tập tăng tốc độ hoặc kéo dài quãng đường vượt quá thể trạng.

"Khi nhiệt độ thấp, cảm giác mệt bị che giấu. Người tập dễ bỏ qua tín hiệu cảnh báo của cơ thể như đau âm ỉ, tim đập nhanh bất thường. Điều này dễ để lại hệ lụy cho sức khỏe", anh Tường nói.

Anh Tường khuyến nghị: "Khi chạy bộ, đạp xe, cần phải dành thời gian khởi động ít nhất từ 10 15 phút, tập trung vào cổ chân, gối, hông. Đối với chạy xe, cần giữ nhịp độ ổn định, không tăng quãng đường đột ngột. Nên uống nước đều cho dù không thấy khát. Nếu cảm thấy có dấu hiệu choáng, đau tức ngực, nên dừng tập ngay".

Sử dụng các băng bảo vệ khớp giúp tránh chấn thương ẢNH: THANH NAM

Chơi thể thao trong thời tiết se lạnh, cẩn trọng kẻo chấn thương

Anh Đặng Thanh Vũ (36 tuổi, đội trưởng CLB bóng đá Bình Thanh FC, P.Phú Thọ Hòa, TP.HCM), cho hay khi thời tiết có chút se lạnh và mát mẻ chính là điều kiện lý tưởng cho các môn thể thao đối kháng, vận động nhanh. Tuy nhiên, chấn thương trong mùa se lạnh lại thường đến rất đột ngột.

Anh Vũ cho biết nếu không làm nóng cơ thể đủ lâu thì cơ sẽ bị cứng vì nhiệt độ thấp. "Hơn hết, đừng chủ quan có suy nghĩ trời mát sẽ ít chấn thương. Đã có không ít trường hợp bị rách cơ khi chơi đá bóng chỉ vì lười khởi động", anh Vũ nói.

Anh Lê Minh Tuấn (33 tuổi, huấn luyện viên pickleball và padel, đang làm việc tại 90 Song Hành (P.An Khánh, TP.HCM), cho rằng với các môn như: tennis, pickleball, cầu lông, các khớp cổ tay, vai, gối dễ bị ảnh hưởng nếu đánh mạnh ngay từ đầu.

Vì thế, anh Tuấn khuyến nghị: "Cần khởi động riêng từng khớp trước khi vào trận. Không thi đấu "hết sức" ngay từ những trận đầu. Hãy sử dụng băng bảo vệ khớp nếu có tiền sử chấn thương".

Huấn luyện viên gym chuyên nghiệp Phạm Ngọc Linh (27 tuổi), làm việc tại Trung tâm Fitness Station (P.Tam Bình, TP.HCM), nói: "Trong phòng gym, nhiều người có thói quen mặc đồ mỏng vì nghĩ tập trong nhà sẽ không ảnh hưởng bởi thời tiết. Tuy nhiên, lưu ý là khi vừa bước vào phòng tập, cơ thể vẫn chịu tác động của nhiệt độ bên ngoài. Nếu nâng tạ nặng ngay, nguy cơ chấn thương cột sống, vai, lưng dưới tăng cao".

Linh cho hay: "Với yoga và pilates, không ít người gặp tình trạng co rút cơ, đau lưng, căng gân kheo khi tập vào sáng sớm. Thế nên cần phải chú ý việc phải mặc áo khoác mỏng khi khởi động. Tăng dần cường độ, không vào bài nặng ngay. Ưu tiên giãn cơ cuối buổi để tránh đau nhức hôm sau".

Với những người có bệnh nền, Linh cho rằng cần đặc biệt thận trọng. Lý do, Linh nói: "Thời tiết se lạnh có thể làm huyết áp tăng nhẹ, ảnh hưởng đến tim mạch, đặc biệt ở người trung niên. Nếu không khởi động kỹ mà vận động mạnh vào sáng sớm trời lạnh, có nguy cơ bị đột quỵ, tai biến".

Đừng chủ quan có suy nghĩ trời mát sẽ ít chấn thương. Cần phải khởi động kỹ trước khi chơi thể dục thể thao ẢNH: THANH NAM

Chuyên gia lĩnh vực thể hình và sức khỏe Đỗ Mạnh Khôi (làm việc tại CLB Push Fitness & Yoga Vinhomes Grand Park, P.Long Bình, TP.HCM), khuyến nghị: "Việc tập thể dục thể thao là điều tốt, giúp ích cho sức khỏe. Và khi thời tiết se lạnh, thì việc tập đúng, tập đủ, tập an toàn mới là chìa khóa để tránh những rủi ro đáng tiếc".

Anh Khôi nói: "Trời mát khiến cảm giác khát và đói giảm, nhưng cơ thể vẫn cần đủ năng lượng và nước. Việc thiếu nước trong tập luyện có thể dẫn đến chuột rút, tụt huyết áp. Cần uống nước trước, trong và sau khi tập. Bổ sung bữa ăn nhẹ giàu đạm, tinh bột tốt. Ngủ đủ giấc để cơ thể phục hồi. Thể thao không phải cuộc đua ngắn ngày, mà là hành trình dài. Chỉ cần một lần chủ quan là có thể phải nghỉ tập hàng tháng. Vậy nên khi lắng nghe cơ thể, điều chỉnh cường độ phù hợp với thời tiết và thể trạng, mỗi buổi tập trong tiết trời se lạnh sẽ thực sự trở thành liều thuốc giúp tăng sức bền, cải thiện tinh thần và nâng cao chất lượng sống".