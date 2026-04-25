Kinh tế

Thời tiết thất thường trong 2 đợt nghỉ lễ

Chí Nhân
Chí Nhân
25/04/2026 06:00 GMT+7

Trong khi người miền Nam đang ngóng mưa vàng giải nhiệt thì ở miền Bắc mưa giông liên tục xuất hiện giúp thời tiết mát. Tuy nhiên, thời tiết trong dịp lễ trên cả nước sẽ thất thường.

Giỗ Tổ miền Bắc mưa giông, miền Nam nắng nóng

Trong những ngày qua, do ảnh hưởng không khí lạnh ở phía bắc tràn về nên các tỉnh thành Bắc bộ và Bắc Trung bộ thời tiết mát mẻ dễ chịu, rất thích hợp cho các hoạt động lễ hội, vui chơi giải trí. Nhưng các đợt lạnh về giữa mùa hè khiến chênh lệch nhiệt độ lớn, dễ dẫn đến các hiện tượng thời tiết cực đoan.

TP.HCM và Nam bộ tiếp tục nắng nóng trong những ngày tới

Thực tế từ giữa tháng 4 đến nay khu vực ở Bắc bộ và Trung bộ liên tục xảy ra các trận giông lốc, mưa lớn trên 100 mm trong 24 giờ và mưa đá. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), gần nhất vào sáng 24.4, ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính chỉ từ 3 - 7 giờ ngày 24.4 cục bộ có nơi trên 50 mm như tại trạm Phú Gia (Hà Tĩnh) 56 mm, Hóa Sơn (Quảng Trị) 74,2 mm, Sơn Trạch (Quảng Trị) 68,2 mm…

Dự báo trong đợt nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương từ 25 - 27.4 (9 - 11.3 âm lịch), khu vực Bắc bộ trời tiếp tục nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, trời có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng ngày 25.4 có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

TP.HCM và Nam bộ tiếp tục nắng nóng trong những ngày tới

Trong khi đó, ở khu vực miền Nam bao gồm Nam Trung bộ, Tây nguyên và Nam bộ, chuỗi ngày nắng nóng vẫn kéo dài với mức nhiệt lên đến 36 - 37 độ C. Người dân TP.HCM nói riêng và Nam bộ nói chung vẫn mong ngóng một cơn mưa lớn giải nhiệt sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài. Nhưng trời phụ lòng người, Đài khí tượng thủy văn Nam bộ cho biết, thời tiết khu vực trong đợt Giỗ Tổ phổ biến có mây, ngày nắng nóng, đêm không mưa; cục bộ vài nơi có mưa giông nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất dao động từ 33 - 36 độ C, một số nơi ở miền Đông trên 36 độ C. Riêng tại TP.HCM thời tiết phổ biến ngày nắng nóng, đêm không mưa, khu vực trung tâm và phía bắc nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C, khu vực ven biển từ 32 - 33 độ C.

Lễ 30.4 - 1.5, Nam bộ đón mưa chuyển mùa

Sau ngày Giỗ Tổ, khoảng ngày 27 - 28.4, áp cao cận nhiệt đới có xu hướng suy yếu, nhiễu động trên cao hoạt động mạnh gây mưa giông chuyển mùa bắt đầu xuất hiện trên khu vực Nam bộ. Tại TP.HCM, mưa giông có thể xuất hiện phổ biến ở khắp các phường, xã trên địa bàn từ ngày 27.4 và kéo dài đến ngày 1.5. Đợt mưa giúp thời tiết dịu mát hơn với mức nhiệt độ cao nhất phổ biến giảm còn 33 - 34 độ C.

Thời tiết TP.HCM và các khu vực lân cận trong những ngày nghỉ lễ

Nguồn: Đài khí tượng thủy văn Nam bộ

Sau đợt nghỉ lễ, Nam bộ chuẩn bị bước vào mùa mưa. Khu vực bán đảo Cà Mau, một số khu vực ven biển phía đông và phía bắc Đồng Nai có khả năng sẽ đến sớm hơn trung bình nhiều năm; các nơi khác sẽ bắt đầu trong khoảng tuần đầu của tháng 5. Riêng khu vực biên giới tây nam của An Giang và Đồng Tháp, mùa mưa bắt đầu khoảng giữa tháng 5.

Trong khi thời tiết ở miền Nam khá thất thường thì ở miền Bắc tương đối dễ chịu, tiếp tục duy trì kiểu thời tiết tương tự đợt Giỗ Tổ là ngày và đêm có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 1 - 3.5 phổ biến giảm mưa, trưa chiều trời nắng, cục bộ có nơi mưa rào và giông rải rác vài nơi.

Các chuyên gia khuyến cáo, do trời nắng nóng và độ ẩm trong không khí thấp nên trong những ngày nghỉ lễ, người dân cần đề phòng cháy nổ, các bệnh về đường hô hấp, tim mạch với người già và trẻ nhỏ. Hạn chế di chuyển ngoài trời trong khoảng thời gian có nắng mạnh từ 13 - 15 giờ, cung cấp đủ nước cho cơ thể, đề phòng say nắng, say nóng ảnh hưởng đến sức khỏe. Trong giai đoạn chuyển mùa nên thời tiết phổ biến đan xen nắng mạnh và mưa giông về chiều sẽ kèm theo giông sét và gió, lốc gia tăng; do vậy người dân vui lễ cần trang bị các vật dụng và trang phục để phòng chống nắng, uống đủ nước. Bên cạnh đó chú ý đề phòng các nguy cơ như lốc, sét, gió giật mạnh và thậm chí là mưa đá kèm theo.

Do hiện nay là giai đoạn chuyển mùa, ở phía bắc ảnh hưởng của không khí lạnh nên người dân cần chú ý khi tham gia các hoạt động vui chơi giải trí trên biển. Ở nam vịnh Bắc bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Huế mưa rào và giông rải rác, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 - 7. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau - An Giang - Phú Quốc gió đông đến đông nam cấp 3, có lúc cấp 4, biển bình thường.

El Nino xuất hiện sớm và mạnh

Ngày 24.4, Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) công bố bản tin cập nhật về xu hướng khí hậu toàn cầu. Theo đó, nhiệt độ bề mặt biển đang tăng nhanh trên Thái Bình Dương ở khu vực xích đạo. Sự thay đổi rõ rệt về nhiệt độ này cho thấy khả năng El Nino quay trở lại sớm nhất là vào tháng 5 - 7.2026. Các mô hình dự báo khí hậu cũng có sự thống nhất mạnh mẽ về sự xuất hiện của El Nino và xu hướng gia tăng mạnh hơn nữa về cường độ trong những tháng tiếp theo. Mức độ mạnh như thế nào cần phải được theo dõi thêm.

El Nino là sự ấm lên của nhiệt độ bề mặt đại dương ở khu vực trung tâm và phía đông Thái Bình Dương xích đạo. Hiện tượng này thường xảy ra sau 2 - 7 năm và kéo dài khoảng 9 - 12 tháng. Giai đoạn 2023 - 2024 là đợt El Nino gần nhất và trong chu kỳ này nhiệt độ trái đất được ghi nhận là những năm nóng nhất lịch sử.

Thời tiết thất thường, nhà nông gặp khó

Dự báo giữa tuần này mưa trái mùa tiếp tục xuất hiện ở khu vực Tây nguyên và Nam bộ. Những đợt mưa - nắng thất thường vừa qua đã gây thiệt hại không ít cho bà con nông dân khắp nơi: Từ người trồng lúa ở miền Tây đến sầu riêng, hồ tiêu ở khu vực miền Đông và Tây nguyên.

