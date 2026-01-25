  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Áo cổ cao phối cùng váy hai dây tạo nét tinh tế cho ngày giao mùa

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
25/01/2026 16:00 GMT+7

Áo cổ cao phối cùng váy hai dây là công thức quen thuộc mỗi khi thời tiết chuyển mùa. Cách phối này giúp trang phục trông kín đáo hơn nhưng vẫn giữ được nét nữ tính.

Áo cổ cao kết hợp cùng váy hai dây là công thức quen thuộc nhưng chưa bao giờ cũ, bởi khả năng thích ứng linh hoạt với nhiều hoàn cảnh và phong cách khác nhau. 

Áo cổ cao phối cùng váy hai dây tạo nét tinh tế cho ngày giao mùa- Ảnh 1.

Một trong những cách phối đơn giản và dễ áp dụng là áo cổ cao bằng voan mỏng họa tiết chấm bi nhỏ. Áo có phom ôm vừa, tay phồng nhẹ, phía ngoài là váy hai dây chất liệu tweed dệt nổi, dáng chữ A ngắn. Hàng nút kim loại hoặc ngọc trai chạy dọc thân váy giúp dáng váy gọn gàng và đứng phom hơn. Hoàn thiện bằng khuyên tai dáng dài đính ngọc trai là lựa chọn phù hợp để giữ nét nữ tính mà không gây rối mắt

ẢNH: @CHIPUPU

Áo cổ cao phối cùng váy hai dây tạo nét tinh tế cho ngày giao mùa- Ảnh 2.

Nếu muốn mặc theo phong cách đời thường, có thể chọn áo cổ lọ ôm sát màu kem được làm từ len gân mỏng. Váy hai dây dáng suông dài qua bắp chân, chất liệu vải dệt mềm với họa tiết ca rô tông nâu. Chỉ cần thêm túi đeo chéo da màu nâu cùng bốt cổ thấp là có thể ra ngoài với diện mạo vừa thu hút vừa thoải mái

ẢNH: @SOIM.EN

Áo cổ cao phối cùng váy hai dây tạo nét tinh tế cho ngày giao mùa- Ảnh 3.

Áo cổ cao vừa, thiết kế tay ngắn dáng ôm với chất liệu thun mỏng, màu xanh neon có thể dùng làm điểm nhấn. Kết hợp cùng váy hai dây chất liệu mỏng, nhẹ, có độ rũ tự nhiên và họa tiết hoa thêu nổi sẽ tạo cảm giác khác biệt nhưng không quá khó mặc. Váy dáng bất đối xứng, có chi tiết xẻ giúp trang phục trông thoải mái và cá tính hơn

ẢNH: HONOKAAYABE

Áo cổ cao phối cùng váy hai dây tạo nét tinh tế cho ngày giao mùa- Ảnh 4.

Với phong cách thanh lịch, áo cổ cao bằng voan mỏng dáng ôm nhẹ, tay dài là lựa chọn an toàn. Váy hai dây dáng chữ A ngắn, chất liệu tweed tông pastel pha trắng tạo cảm giác gọn gàng và dễ nhìn. Phụ kiện nên giữ ở mức tối giản như kính gọng tròn, túi đeo vai dây xích và giày búp bê mũi nhọn, phù hợp với môi trường công sở hoặc những buổi gặp gỡ nhẹ nhàng

ẢNH: LAMER

Áo cổ cao phối cùng váy hai dây tạo nét tinh tế cho ngày giao mùa- Ảnh 5.

Một cách phối khác mang phong cách chững chạc hơn là áo cổ lọ màu trắng hoặc kem nhẹ nhàng chất liệu thun mềm, ôm sát cơ thể. Kết hợp cùng váy hai dây dáng suông dài qua bắp chân, họa tiết ca rô mang hơi hướng cổ điển, dễ ứng dụng trong những ngày thời tiết mát

ẢNH: MAISON DE LYLA

Áo cổ cao phối cùng váy hai dây tạo nét tinh tế cho ngày giao mùa- Ảnh 6.

Túi xách da dáng bán nguyệt và giày đen giúp trang phục trông chỉn chu hơn khi ra ngoài

ẢNH: SAKURA FASHION

Áo cổ cao phối cùng váy hai dây tạo nét tinh tế cho ngày giao mùa- Ảnh 7.

Trong môi trường công sở hoặc những buổi dạo phố, áo cổ cao ôm sát màu trắng, chất liệu mềm và co giãn tốt là lựa chọn phù hợp. Layer cùng váy hai dây dáng suông dài, chất liệu trơn, màu xanh navy mang lại cảm giác gọn gàng. Hai dây mảnh giúp giữ nét mềm mại cho trang phục. Giày da bóng màu đỏ kết hợp tất trắng tạo điểm nhấn màu sắc vừa phải, giúp set đồ bớt đơn điệu

ẢNH: UNIQLO

Áo cổ cao phối cùng váy hai dây tạo nét tinh tế cho ngày giao mùa- Ảnh 8.

Khi nhịp sống chậm lại vào cuối tuần, phong cách ăn mặc cũng hướng đến sự thoải mái và dễ chịu hơn. Áo cổ lọ mỏng màu trắng ngà, chất liệu len hoặc thun mịn, mang đến cảm giác ấm áp nhẹ nhàng. Váy hai dây dáng dài màu xám khói, kết hợp chân váy xếp tầng nhẹ tạo sự uyển chuyển khi di chuyển

ẢNH: WAVELISH

 

áo cổ cao Váy hai dây thời tiết giao mùa Áo thun mùa đông

Bài viết khác

Nhung trở lại mùa tết: mặc sao cho sang mà không 'già'?

Nhung trở lại mùa tết: mặc sao cho sang mà không 'già'?

Giày Mary Jane sánh đôi tất cao cổ mang đậm nét retro

Giày Mary Jane sánh đôi tất cao cổ mang đậm nét retro

Khi sự tối giản tạo vẻ ngoài sang trọng, tôn lên phong cách cổ điển

Khi sự tối giản tạo vẻ ngoài sang trọng, tôn lên phong cách cổ điển

Áo len mặc ngoài váy, diện lúc nào cũng đẹp, dịu dàng mà lại ấm áp

Áo len mặc ngoài váy, diện lúc nào cũng đẹp, dịu dàng mà lại ấm áp

Áo sơ mi phối quần dáng suông chuẩn phong cách hiện đại

Áo sơ mi phối quần dáng suông chuẩn phong cách hiện đại

Quần shorts góp mặt trong tủ đồ của nàng yêu sự thoải mái

Quần shorts góp mặt trong tủ đồ của nàng yêu sự thoải mái

Quần nhung trầm ấm, 'chìa khóa' cho vẻ ngoài sang trọng thầm lặng

Quần nhung trầm ấm, 'chìa khóa' cho vẻ ngoài sang trọng thầm lặng

Áo khoác da mang theo tinh thần tự do trong từng bản phối

Áo khoác da mang theo tinh thần tự do trong từng bản phối

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top