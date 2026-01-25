Áo cổ cao phối cùng váy hai dây tạo nét tinh tế cho ngày giao mùa

Áo cổ cao kết hợp cùng váy hai dây là công thức quen thuộc nhưng chưa bao giờ cũ, bởi khả năng thích ứng linh hoạt với nhiều hoàn cảnh và phong cách khác nhau.
Một trong những cách phối đơn giản và dễ áp dụng là áo cổ cao bằng voan mỏng họa tiết chấm bi nhỏ. Áo có phom ôm vừa, tay phồng nhẹ, phía ngoài là váy hai dây chất liệu tweed dệt nổi, dáng chữ A ngắn. Hàng nút kim loại hoặc ngọc trai chạy dọc thân váy giúp dáng váy gọn gàng và đứng phom hơn. Hoàn thiện bằng khuyên tai dáng dài đính ngọc trai là lựa chọn phù hợp để giữ nét nữ tính mà không gây rối mắt
ẢNH: @CHIPUPU
Nếu muốn mặc theo phong cách đời thường, có thể chọn áo cổ lọ ôm sát màu kem được làm từ len gân mỏng. Váy hai dây dáng suông dài qua bắp chân, chất liệu vải dệt mềm với họa tiết ca rô tông nâu. Chỉ cần thêm túi đeo chéo da màu nâu cùng bốt cổ thấp là có thể ra ngoài với diện mạo vừa thu hút vừa thoải mái
ẢNH: @SOIM.EN
Áo cổ cao vừa, thiết kế tay ngắn dáng ôm với chất liệu thun mỏng, màu xanh neon có thể dùng làm điểm nhấn. Kết hợp cùng váy hai dây chất liệu mỏng, nhẹ, có độ rũ tự nhiên và họa tiết hoa thêu nổi sẽ tạo cảm giác khác biệt nhưng không quá khó mặc. Váy dáng bất đối xứng, có chi tiết xẻ giúp trang phục trông thoải mái và cá tính hơn
ẢNH: HONOKAAYABE
Với phong cách thanh lịch, áo cổ cao bằng voan mỏng dáng ôm nhẹ, tay dài là lựa chọn an toàn. Váy hai dây dáng chữ A ngắn, chất liệu tweed tông pastel pha trắng tạo cảm giác gọn gàng và dễ nhìn. Phụ kiện nên giữ ở mức tối giản như kính gọng tròn, túi đeo vai dây xích và giày búp bê mũi nhọn, phù hợp với môi trường công sở hoặc những buổi gặp gỡ nhẹ nhàng
ẢNH: LAMER
Một cách phối khác mang phong cách chững chạc hơn là áo cổ lọ màu trắng hoặc kem nhẹ nhàng chất liệu thun mềm, ôm sát cơ thể. Kết hợp cùng váy hai dây dáng suông dài qua bắp chân, họa tiết ca rô mang hơi hướng cổ điển, dễ ứng dụng trong những ngày thời tiết mát
ẢNH: MAISON DE LYLA
Túi xách da dáng bán nguyệt và giày đen giúp trang phục trông chỉn chu hơn khi ra ngoài
ẢNH: SAKURA FASHION
Trong môi trường công sở hoặc những buổi dạo phố, áo cổ cao ôm sát màu trắng, chất liệu mềm và co giãn tốt là lựa chọn phù hợp. Layer cùng váy hai dây dáng suông dài, chất liệu trơn, màu xanh navy mang lại cảm giác gọn gàng. Hai dây mảnh giúp giữ nét mềm mại cho trang phục. Giày da bóng màu đỏ kết hợp tất trắng tạo điểm nhấn màu sắc vừa phải, giúp set đồ bớt đơn điệu
ẢNH: UNIQLO
Khi nhịp sống chậm lại vào cuối tuần, phong cách ăn mặc cũng hướng đến sự thoải mái và dễ chịu hơn. Áo cổ lọ mỏng màu trắng ngà, chất liệu len hoặc thun mịn, mang đến cảm giác ấm áp nhẹ nhàng. Váy hai dây dáng dài màu xám khói, kết hợp chân váy xếp tầng nhẹ tạo sự uyển chuyển khi di chuyển
ẢNH: WAVELISH
