Áo cổ cao phối cùng váy hai dây tạo nét tinh tế cho ngày giao mùa

Nếu muốn mặc theo phong cách đời thường, có thể chọn áo cổ lọ ôm sát màu kem được làm từ len gân mỏng. Váy hai dây dáng suông dài qua bắp chân, chất liệu vải dệt mềm với họa tiết ca rô tông nâu. Chỉ cần thêm túi đeo chéo da màu nâu cùng bốt cổ thấp là có thể ra ngoài với diện mạo vừa thu hút vừa thoải mái