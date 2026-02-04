Áo họa tiết ca rô với những bản phối không nhàm chán

Áo cúp ngực họa tiết ca rô đỏ trầm như một tuyên ngôn về sự nữ tính hiện đại. Thiết kế tối giản, không tay giúp phần vai và cổ trở nên thoáng đãng. Chân váy midi trắng xếp tầng với độ rủ mềm mại làm dịu đi sắc đỏ trầm của áo. Túi xách da phom cứng tông đỏ rượu vang và giày bệt đồng màu được tiết chế vừa đủ, trở thành điểm nhấn tinh tế thay vì phô trương.



Áo cúp ngực ca rô đỏ trầm phối cùng chân váy midi trắng xếp tầng tạo cảm giác thanh lịch mà vẫn gọn gàng ẢNH: @CHIPUPU

Với tinh thần dễ ứng dụng trong đời sống hằng ngày, chiếc áo dạ tweed ca rô hồng nữ tính. Bên trong diện một chiếc áo thun mỏng hoặc bra sắc trắng để làm nổi bật chiếc áo khoác dạ ca rô. Hoàn thiện bản phối ngọt ngào với chân váy xếp ly, thiết kế đứng phom tạo sự linh hoạt khi di chuyển.



Áo dạ tweed ca rô hồng nhạt mang lại vẻ ngọt ngào cho những cô nàng yêu sự nữ tính ẢNH: @CHESTERCHARLES.VN

Với những ai yêu thích phong cách cá tính, áo hai dây dáng ôm họa tiết ca rô đỏ nâu với hàng nút phía trước là lựa chọn phù hợp. Thiết kế giúp phần thân trên trông gọn gàng, rõ dáng. Chân váy trắng dáng bí từ chất liệu mỏng, có độ phồng vừa phải, mang lại cảm giác linh hoạt khi di chuyển. Túi tote da lộn màu nâu phom mềm kết hợp loafer tối màu và tất trắng cổ trung giữ cho set đồ năng động nhưng vẫn gọn gàng.



Năng động với bộ đôi áo hai dây ca rô đỏ nâu dáng ôm phối chân váy trắng dáng bí ẢNH: @GAILWARUNYA

Tinh thần trẻ trung được thể hiện rõ qua áo hai dây dáng ngắn họa tiết ca rô nâu. Chân váy denim xanh dáng ngắn, chất jean mềm với hiệu ứng wash nhẹ và chi tiết lai bèo mang lại sự thoải mái khi di chuyển. Túi xách nhỏ màu trắng phom mềm trở thành điểm sáng thị giác, trong khi bốt da nâu cổ lửng góp phần tăng thêm nét cá tính cho người mặc.



Áo hai dây ca rô nâu dáng ngắn phối chân váy denim xanh wash nhẹ gợi tinh thần trẻ trung pha nét vintage ẢNH: GRAIL

Với những ngày xuống phố mà không biết lựa chọn trang phục gì, một set đồ với họa tiết ca rô thanh lịch và cổ điển sẽ là giải pháp “cứu nguy” cho phái đẹp.

Set áo peplum và chân váy họa tiết ca rô nâu xám với thiết kế hàng nút phía trước và chi tiết túi giả gợi cảm hứng cổ điển, kết hợp thắt lưng mảnh để định hình vòng eo ẢNH: K&K FASHION

Đề cao sự thoải mái hơn bạn có thể chọn set áo hai dây và chân váy họa tiết ca rô, những phụ kiện tối giản sẽ giúp nâng tầm trang phục mà không khiến chúng trở nên mờ nhạt ẢNH: SOME HOW

Áo sơ mi ngắn tay ca rô hồng trắng bằng cotton mỏng được xử lý nhún smock ở thân để ôm gọn vòng eo mà vẫn thoải mái. Phối cùng chân váy ngắn dáng xòe giúp thoải mái hơn khi di chuyển. Phụ kiện tối giản như túi xách mini, giày đế bệt tạo nên diện mạo năng động ẢNH: @DEROSE.SG

Áo sơ mi ca rô phối cùng chân váy xòe dáng ngắn hoàn thiện vẻ ngoài trẻ trung khi xuống phố ẢNH: @KOOKYHOUSE

Khi áo ca rô được tiết chế về màu sắc, chân váy giữ phom gọn gàng và phụ kiện đóng vai trò nhấn nhá, trang phục có thể linh hoạt trong nhiều bối cảnh khác nhau. Sự vừa vặn trong cách lựa chọn giúp các bản phối trở nên gần gũi và phù hợp với nhịp sống hằng ngày.

