Áo len mặc ngoài váy, diện lúc nào cũng đẹp, dịu dàng mà lại ấm áp

Khi tiết trời mát nhẹ cuối đông đầu xuân đang tràn ngập cũng là lúc các bản phối áo len mặc ngoài váy được nàng "tận dụng" hết mức. Cặp đôi thời trang này đại diện cho sự tươi trẻ, phóng khoáng, cảm giác tự do và nữ tính hòa quyện trong từng nếp vải.
Kiểu chân váy hợp với dáng áo len
Tùy theo kiểu chân váy nàng định mặc để chọn thiết kế áo len phù hợp. Áo len dáng rộng hợp với chân váy midi, váy xếp ly dáng dài; áo cargidan nên phối cùng chân váy bút chì, chân váy họa tiết cổ điển... Dáng áo len ngắn mặc đẹp hơn với các thiết kế chân váy đứng phom như váy chữ A chất liệu kaki, denim...
Đối với màu sắc, ngoài những tông màu nàng chọn theo sở thích cá nhân, đừng quên thử nghiệm với những gam màu xu hướng năm nay. Bảng màu pastel dịu dàng, màu cam cháy, màu đỏ rượu vang... mang đến hiệu ứng thị giác cực kỳ ấn tượng cho bản phối.
Áo gile len phối chân váy xếp ly, áo len lông thỏ dáng ngắn phối cùng chân váy kẻ là những bản phối trẻ trung, nhẹ nhàng cho ngày xuân đầy nắng ấm
ẢNH: ADORA DRESS
Bảng màu pastel hòa quyện cùng sắc trắng tinh khôi và gam màu bạc sang chảnh được khéo léo đưa vào từng bản phối. Không chỉ tạo nên hình ảnh sang chảnh và nữ tính, mặc áo len ngoài váy dài còn là cách để nàng dành sự ưu tiên cao nhất cho trải nghiệm dễ chịu, sự thoải mái và tự tin của bản thân
ẢNH: PANTIO