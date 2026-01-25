  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Áo len mặc ngoài váy, diện lúc nào cũng đẹp, dịu dàng mà lại ấm áp

Kim Ngọc
Kim Ngọc
25/01/2026 08:00 GMT+7

Áo len mặc ngoài váy là cách phối đồ đơn giản, dễ áp dụng nhưng có thể mang đến những bản phối đẹp mắt và giàu tính ứng dụng. Nàng có thể sử dụng áo len cổ chữ V, cardigan, áo len oversized mặc cùng chân váy bút chì, chân váy xếp ly, chân váy họa tiết cổ điển...

Khi tiết trời mát nhẹ cuối đông đầu xuân đang tràn ngập cũng là lúc các bản phối áo len mặc ngoài váy được nàng "tận dụng" hết mức. Cặp đôi thời trang này đại diện cho sự tươi trẻ, phóng khoáng, cảm giác tự do và nữ tính hòa quyện trong từng nếp vải.

Áo len mặc ngoài váy, diện lúc nào cũng đẹp, dịu dàng mà lại ấm áp- Ảnh 1.

Người mẫu Kiều Khổng khoe nét tươi trẻ trong bản phối len sợi ấm áp đầy dịu dàng. Cardigan màu xanh xám phối chân váy len xù tạo nên vẻ ngoài vừa nữ tính, quyến rũ mà vẫn ấm áp và êm ái cho tiết trời đầu xuân 2026

ẢNH: FBNV

Kiểu chân váy hợp với dáng áo len

Tùy theo kiểu chân váy nàng định mặc để chọn thiết kế áo len phù hợp. Áo len dáng rộng hợp với chân váy midi, váy xếp ly dáng dài; áo cargidan nên phối cùng chân váy bút chì, chân váy họa tiết cổ điển... Dáng áo len ngắn mặc đẹp hơn với các thiết kế chân váy đứng phom như váy chữ A chất liệu kaki, denim...

Đối với màu sắc, ngoài những tông màu nàng chọn theo sở thích cá nhân, đừng quên thử nghiệm với những gam màu xu hướng năm nay. Bảng màu pastel dịu dàng, màu cam cháy, màu đỏ rượu vang... mang đến hiệu ứng thị giác cực kỳ ấn tượng cho bản phối.

Áo len mặc ngoài váy, diện lúc nào cũng đẹp, dịu dàng mà lại ấm áp- Ảnh 2.

Bắt nhịp xu hướng cổ điển mang phong cách hoài niệm cùng bản phối áo len và chân váy nhung tăm in họa tiết hoa nhí. Tông màu cam cháy của áo phối với màu sắc của họa tiết tạo nên sự hài hòa, đồng điệu cho diện mạo của quý cô

ẢNH: MADELEN

Áo len mặc ngoài váy, diện lúc nào cũng đẹp, dịu dàng mà lại ấm áp- Ảnh 3.

Áo len dáng ngắn gây chú ý qua bảng màu xanh lá đậm và họa tiết hoa thêu. Thiết kế được gợi ý phối cùng chân váy dáng dài màu beige và giày bệt

ẢNH: ADORA DRESS

Áo len mặc ngoài váy, diện lúc nào cũng đẹp, dịu dàng mà lại ấm áp- Ảnh 4.

Gam màu rượu vang mang lại cảm nhận ấm áp, sự gần gũi dễ chịu trong tiết trời lạnh cuối đông đầu xuân. Hãy chọn bản phối áo len đỏ rượu mặc ngoài chân váy len màu nâu đất cho những dịp cuối tuần, ngày thường hoặc bất cứ khi nào nàng cảm thấy thích

ẢNH: DAMZI HOUSE

Áo len mặc ngoài váy, diện lúc nào cũng đẹp, dịu dàng mà lại ấm áp- Ảnh 5.

Xuống phố ngày nắng đầy tự tin, tỏa sáng với bản phối áo len đan tay cổ tim tông màu vàng tươi phối chân váy dài họa tiết kẻ ca rô, giày bốt cao su và túi tote đan

ẢNH: LEMBYLAM

Áo len mặc ngoài váy, diện lúc nào cũng đẹp, dịu dàng mà lại ấm áp- Ảnh 6.

Thêm vào những bộ trang phục thường ngày của nàng sự thú vị đến từ kết cấu và phom dáng của trang phục. Áo len cổ tròn có họa tiết vặn thừng nổi bật phối chân váy bí cấu trúc draping lạ mắt đem đến tổng thể mới lạ đầy khác biệt

ẢNH: LEMBYLAM

Áo len mặc ngoài váy, diện lúc nào cũng đẹp, dịu dàng mà lại ấm áp- Ảnh 7.
Áo len mặc ngoài váy, diện lúc nào cũng đẹp, dịu dàng mà lại ấm áp- Ảnh 8.

Áo gile len phối chân váy xếp ly, áo len lông thỏ dáng ngắn phối cùng chân váy kẻ là những bản phối trẻ trung, nhẹ nhàng cho ngày xuân đầy nắng ấm

ẢNH: ADORA DRESS

Áo len mặc ngoài váy, diện lúc nào cũng đẹp, dịu dàng mà lại ấm áp- Ảnh 9.
Áo len mặc ngoài váy, diện lúc nào cũng đẹp, dịu dàng mà lại ấm áp- Ảnh 10.

Bảng màu pastel hòa quyện cùng sắc trắng tinh khôi và gam màu bạc sang chảnh được khéo léo đưa vào từng bản phối. Không chỉ tạo nên hình ảnh sang chảnh và nữ tính, mặc áo len ngoài váy dài còn là cách để nàng dành sự ưu tiên cao nhất cho trải nghiệm dễ chịu, sự thoải mái và tự tin của bản thân

ẢNH: PANTIO


Áo len váy midi chân váy midi cardigan áo len cổ chữ V áo len cổ tròn chân váy xếp ly

Bài viết khác

Áo sơ mi phối quần dáng suông chuẩn phong cách hiện đại

Áo sơ mi phối quần dáng suông chuẩn phong cách hiện đại

Quần shorts góp mặt trong tủ đồ của nàng yêu sự thoải mái

Quần shorts góp mặt trong tủ đồ của nàng yêu sự thoải mái

Quần nhung trầm ấm, 'chìa khóa' cho vẻ ngoài sang trọng thầm lặng

Quần nhung trầm ấm, 'chìa khóa' cho vẻ ngoài sang trọng thầm lặng

Áo khoác da mang theo tinh thần tự do trong từng bản phối

Áo khoác da mang theo tinh thần tự do trong từng bản phối

Khai mở nét thanh lịch, tôn dáng tuyệt đối với quần palazzo

Khai mở nét thanh lịch, tôn dáng tuyệt đối với quần palazzo

Sắc hồng, sắc đỏ mang cảm hứng tươi mới cho ngày xuân sang

Sắc hồng, sắc đỏ mang cảm hứng tươi mới cho ngày xuân sang

Áo sơ mi trắng ngoại cỡ định hình lại vẻ thanh lịch

Áo sơ mi trắng ngoại cỡ định hình lại vẻ thanh lịch

Quần tây xếp ly đang trở lại mạnh mẽ trên đường phố

Quần tây xếp ly đang trở lại mạnh mẽ trên đường phố

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top