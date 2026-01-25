Áo len mặc ngoài váy, diện lúc nào cũng đẹp, dịu dàng mà lại ấm áp

Khi tiết trời mát nhẹ cuối đông đầu xuân đang tràn ngập cũng là lúc các bản phối áo len mặc ngoài váy được nàng "tận dụng" hết mức. Cặp đôi thời trang này đại diện cho sự tươi trẻ, phóng khoáng, cảm giác tự do và nữ tính hòa quyện trong từng nếp vải.

Người mẫu Kiều Khổng khoe nét tươi trẻ trong bản phối len sợi ấm áp đầy dịu dàng. Cardigan màu xanh xám phối chân váy len xù tạo nên vẻ ngoài vừa nữ tính, quyến rũ mà vẫn ấm áp và êm ái cho tiết trời đầu xuân 2026 ẢNH: FBNV

Kiểu chân váy hợp với dáng áo len

Tùy theo kiểu chân váy nàng định mặc để chọn thiết kế áo len phù hợp. Áo len dáng rộng hợp với chân váy midi, váy xếp ly dáng dài; áo cargidan nên phối cùng chân váy bút chì, chân váy họa tiết cổ điển... Dáng áo len ngắn mặc đẹp hơn với các thiết kế chân váy đứng phom như váy chữ A chất liệu kaki, denim...

Đối với màu sắc, ngoài những tông màu nàng chọn theo sở thích cá nhân, đừng quên thử nghiệm với những gam màu xu hướng năm nay. Bảng màu pastel dịu dàng, màu cam cháy, màu đỏ rượu vang... mang đến hiệu ứng thị giác cực kỳ ấn tượng cho bản phối.

Bắt nhịp xu hướng cổ điển mang phong cách hoài niệm cùng bản phối áo len và chân váy nhung tăm in họa tiết hoa nhí. Tông màu cam cháy của áo phối với màu sắc của họa tiết tạo nên sự hài hòa, đồng điệu cho diện mạo của quý cô ẢNH: MADELEN

Áo len dáng ngắn gây chú ý qua bảng màu xanh lá đậm và họa tiết hoa thêu. Thiết kế được gợi ý phối cùng chân váy dáng dài màu beige và giày bệt ẢNH: ADORA DRESS

Gam màu rượu vang mang lại cảm nhận ấm áp, sự gần gũi dễ chịu trong tiết trời lạnh cuối đông đầu xuân. Hãy chọn bản phối áo len đỏ rượu mặc ngoài chân váy len màu nâu đất cho những dịp cuối tuần, ngày thường hoặc bất cứ khi nào nàng cảm thấy thích

Xuống phố ngày nắng đầy tự tin, tỏa sáng với bản phối áo len đan tay cổ tim tông màu vàng tươi phối chân váy dài họa tiết kẻ ca rô, giày bốt cao su và túi tote đan ẢNH: LEMBYLAM

Thêm vào những bộ trang phục thường ngày của nàng sự thú vị đến từ kết cấu và phom dáng của trang phục. Áo len cổ tròn có họa tiết vặn thừng nổi bật phối chân váy bí cấu trúc draping lạ mắt đem đến tổng thể mới lạ đầy khác biệt ẢNH: LEMBYLAM

Áo gile len phối chân váy xếp ly, áo len lông thỏ dáng ngắn phối cùng chân váy kẻ là những bản phối trẻ trung, nhẹ nhàng cho ngày xuân đầy nắng ấm ẢNH: ADORA DRESS

Bảng màu pastel hòa quyện cùng sắc trắng tinh khôi và gam màu bạc sang chảnh được khéo léo đưa vào từng bản phối. Không chỉ tạo nên hình ảnh sang chảnh và nữ tính, mặc áo len ngoài váy dài còn là cách để nàng dành sự ưu tiên cao nhất cho trải nghiệm dễ chịu, sự thoải mái và tự tin của bản thân ẢNH: PANTIO



