Áo polo, áo dệt kim, điểm sáng cho phong cách đời thường sành điệu

Áo polo thanh lịch, áo dệt kim mềm nhẹ và êm ái là những nét riêng không thể thiếu của phong cách thời trang casual thường ngày. Trong tiết trời se lạnh nhẹ nhàng, tinh thần hiện đại, sự trẻ trung và sành điệu trở thành dòng chảy chủ đạo khi nàng diện các bản phối siêu xinh dưới đây.

Áo polo sọc ngang dáng rộng và áo dệt kim cardigan đều có thể phối cùng quần denim ống rộng. Mỗi bản phối đều có những nét đẹp riêng, khắc họa cá tính và sở thích của mỗi cô nàng ẢNH: CARA CLUB

Quần ống rộng, váy dài phối áo polo, áo dệt kim - những cặp đôi mới của mùa

Áo dệt kim là tên gọi chung cho các thiết kế áo sử dụng kỹ thuật dệt kim để tạo nên bề mặt chất liệu. Ngoài cách phối màu để tạo họa tiết, trang phục dệt kim còn có họa tiết dệt trực tiếp trên nền vải - sự lặp lại nhịp nhàng của những khoảng thưa/dày chính là điểm độc đáo của áo dệt kim.

Áo polo dệt kim được tiếng là thanh lịch nhờ có thêm phần cổ áo - chi tiết làm tăng vẻ ngoài trang trọng và chỉn chu. Đồng thời, cổ áo polo cũng có thể để lộ ra ngoài áo khoác cổ tròn như một cách xếp lớp trang phục ngày lạnh tinh tế và khéo léo.

Hãy diện áo polo, áo dệt kim cùng quần ống rộng và chân váy dài. Đây là hai món đồ hoàn hảo để tạo nên những bản phối đời thường đẹp mắt, vừa thoải mái vừa có vẻ ngoài "chất chơi" sành điệu.

Chân váy xếp tầng phối áo dệt kim đôi gồm áo hai dây và áo khoác cùng chất liệu, tông màu với điểm nhấn là họa tiết dệt đứng lấy cảm hứng từ phong cách đồng quê. Chất len dệt kim mỏng và nhẹ nhàng phù hợp cho cả bốn mùa thời tiết ẢNH: GAIETE

Chân váy kẻ ca rô cổ điển phối áo polo dệt kim đỏ rượu mang đến hình ảnh quý cô retro vừa lãng mạn thư thái vừa năng động và giàu sức hút ẢNH: ETRO.GANG

Các thiết kế áo tay dài thích hợp cho tiết trời nhiều gió lạnh và còn có thể khiến vóc dáng của cô nàng mảnh mai trở nên đầy đặn và giàu sức sống hơn ẢNH: FROM MOON

Bản phối trắng đen giản dị mà cực kỳ thoải mái, phóng khoáng và linh hoạt với sự thêm/bớt của các món đồ đơn lẻ ẢNH: ETRO.GANG

Sắc hồng ngọt ngào và tươi trẻ qua những lăng kính thời trang khác nhau mang đến nhiều diện mạo, nhiều phong cách đời thường khác biệt và thú vị ẢNH: GAIETE

Chân váy dài kết hợp cùng áo dệt kim và dây lưng sẽ tạo nên tỷ lệ đẹp cho vóc dáng, giúp nàng dễ dàng giành điểm mặc đẹp kể cả trong phong cách đời thường ẢNH: SOMEHOW

Quần âu ống rộng, quần denim hay kaki là những ứng cử viên tiềm năng để phối cùng các thiết kế áo mềm mại và giàu nữ tính nhất mùa ẢNH: ETRO.GANG