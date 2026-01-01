Áo polo, áo dệt kim, điểm sáng cho phong cách đời thường sành điệu

Áo polo thanh lịch, áo dệt kim mềm nhẹ và êm ái là những nét riêng không thể thiếu của phong cách thời trang casual thường ngày. Trong tiết trời se lạnh nhẹ nhàng, tinh thần hiện đại, sự trẻ trung và sành điệu trở thành dòng chảy chủ đạo khi nàng diện các bản phối siêu xinh dưới đây.
Quần ống rộng, váy dài phối áo polo, áo dệt kim - những cặp đôi mới của mùa
Áo dệt kim là tên gọi chung cho các thiết kế áo sử dụng kỹ thuật dệt kim để tạo nên bề mặt chất liệu. Ngoài cách phối màu để tạo họa tiết, trang phục dệt kim còn có họa tiết dệt trực tiếp trên nền vải - sự lặp lại nhịp nhàng của những khoảng thưa/dày chính là điểm độc đáo của áo dệt kim.
Áo polo dệt kim được tiếng là thanh lịch nhờ có thêm phần cổ áo - chi tiết làm tăng vẻ ngoài trang trọng và chỉn chu. Đồng thời, cổ áo polo cũng có thể để lộ ra ngoài áo khoác cổ tròn như một cách xếp lớp trang phục ngày lạnh tinh tế và khéo léo.
Hãy diện áo polo, áo dệt kim cùng quần ống rộng và chân váy dài. Đây là hai món đồ hoàn hảo để tạo nên những bản phối đời thường đẹp mắt, vừa thoải mái vừa có vẻ ngoài "chất chơi" sành điệu.
Bản phối trắng đen giản dị mà cực kỳ thoải mái, phóng khoáng và linh hoạt với sự thêm/bớt của các món đồ đơn lẻ
ẢNH: ETRO.GANG
Sắc hồng ngọt ngào và tươi trẻ qua những lăng kính thời trang khác nhau mang đến nhiều diện mạo, nhiều phong cách đời thường khác biệt và thú vị
ẢNH: GAIETE