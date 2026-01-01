  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Áo polo, áo dệt kim, điểm sáng cho phong cách đời thường sành điệu

Kim Ngọc
Kim Ngọc
01/01/2026 10:00 GMT+7

Để ghi dấu phong cách thời trang đời thường sành điệu và trẻ trung, quý cô không thể bỏ qua các bản phối từ áo polo kẻ ngang, áo dệt kim mềm mại và ấm áp. Mùa này các mẫu áo xinh yêu được ưa chuộng phối cùng chân váy dài và quần ống rộng cá tính.

Áo polo thanh lịch, áo dệt kim mềm nhẹ và êm ái là những nét riêng không thể thiếu của phong cách thời trang casual thường ngày. Trong tiết trời se lạnh nhẹ nhàng, tinh thần hiện đại, sự trẻ trung và sành điệu trở thành dòng chảy chủ đạo khi nàng diện các bản phối siêu xinh dưới đây.

Áo polo, áo dệt kim, 'điểm sáng' cho phong cách đời thường sành điệu - Ảnh 1.

Áo polo sọc ngang dáng rộng và áo dệt kim cardigan đều có thể phối cùng quần denim ống rộng. Mỗi bản phối đều có những nét đẹp riêng, khắc họa cá tính và sở thích của mỗi cô nàng

ẢNH: CARA CLUB

Quần ống rộng, váy dài phối áo polo, áo dệt kim - những cặp đôi mới của mùa

Áo dệt kim là tên gọi chung cho các thiết kế áo sử dụng kỹ thuật dệt kim để tạo nên bề mặt chất liệu. Ngoài cách phối màu để tạo họa tiết, trang phục dệt kim còn có họa tiết dệt trực tiếp trên nền vải - sự lặp lại nhịp nhàng của những khoảng thưa/dày chính là điểm độc đáo của áo dệt kim.

Áo polo dệt kim được tiếng là thanh lịch nhờ có thêm phần cổ áo - chi tiết làm tăng vẻ ngoài trang trọng và chỉn chu. Đồng thời, cổ áo polo cũng có thể để lộ ra ngoài áo khoác cổ tròn như một cách xếp lớp trang phục ngày lạnh tinh tế và khéo léo.

Hãy diện áo polo, áo dệt kim cùng quần ống rộngchân váy dài. Đây là hai món đồ hoàn hảo để tạo nên những bản phối đời thường đẹp mắt, vừa thoải mái vừa có vẻ ngoài "chất chơi" sành điệu.

Áo polo, áo dệt kim, 'điểm sáng' cho phong cách đời thường sành điệu - Ảnh 2.

Chân váy xếp tầng phối áo dệt kim đôi gồm áo hai dây và áo khoác cùng chất liệu, tông màu với điểm nhấn là họa tiết dệt đứng lấy cảm hứng từ phong cách đồng quê. Chất len dệt kim mỏng và nhẹ nhàng phù hợp cho cả bốn mùa thời tiết

ẢNH: GAIETE

Áo polo, áo dệt kim, 'điểm sáng' cho phong cách đời thường sành điệu - Ảnh 3.

Chân váy kẻ ca rô cổ điển phối áo polo dệt kim đỏ rượu mang đến hình ảnh quý cô retro vừa lãng mạn thư thái vừa năng động và giàu sức hút

ẢNH: ETRO.GANG

Áo polo, áo dệt kim, 'điểm sáng' cho phong cách đời thường sành điệu - Ảnh 4.

Các thiết kế áo tay dài thích hợp cho tiết trời nhiều gió lạnh và còn có thể khiến vóc dáng của cô nàng mảnh mai trở nên đầy đặn và giàu sức sống hơn

ẢNH: FROM MOON

Áo polo, áo dệt kim, 'điểm sáng' cho phong cách đời thường sành điệu - Ảnh 5.
Áo polo, áo dệt kim, 'điểm sáng' cho phong cách đời thường sành điệu - Ảnh 6.

Bản phối trắng đen giản dị mà cực kỳ thoải mái, phóng khoáng và linh hoạt với sự thêm/bớt của các món đồ đơn lẻ

ẢNH: ETRO.GANG

Áo polo, áo dệt kim, 'điểm sáng' cho phong cách đời thường sành điệu - Ảnh 7.
Áo polo, áo dệt kim, 'điểm sáng' cho phong cách đời thường sành điệu - Ảnh 8.

Sắc hồng ngọt ngào và tươi trẻ qua những lăng kính thời trang khác nhau mang đến nhiều diện mạo, nhiều phong cách đời thường khác biệt và thú vị

ẢNH: GAIETE

Áo polo, áo dệt kim, 'điểm sáng' cho phong cách đời thường sành điệu - Ảnh 9.

Chân váy dài kết hợp cùng áo dệt kim và dây lưng sẽ tạo nên tỷ lệ đẹp cho vóc dáng, giúp nàng dễ dàng giành điểm mặc đẹp kể cả trong phong cách đời thường

ẢNH: SOMEHOW

Áo polo, áo dệt kim, 'điểm sáng' cho phong cách đời thường sành điệu - Ảnh 10.

Quần âu ống rộng, quần denim hay kaki là những ứng cử viên tiềm năng để phối cùng các thiết kế áo mềm mại và giàu nữ tính nhất mùa

ẢNH: ETRO.GANG

Áo polo, áo dệt kim, 'điểm sáng' cho phong cách đời thường sành điệu - Ảnh 11.

Khoe bờ vai thanh mảnh với áo cổ lọ khoét vai phối quần ống rộng và giày cao gót buộc dây sành điệu và quý phái

ẢNH: REFORMATION

áo polo áo dệt kim áo polo dệt kim áo cổ lọ chân váy dài quần ống rộng quần denim ống rộng

Bài viết khác

Đầm xoắn, chút nhấn nhá mềm mại cho ngày xuống phố thêm xinh

Đầm xoắn, chút nhấn nhá mềm mại cho ngày xuống phố thêm xinh

Vì sao thắt lưng bản to lại được các fashionista mê mẩn?

Vì sao thắt lưng bản to lại được các fashionista mê mẩn?

Kiểu chân váy hợp với dáng áo len, diện lúc nào cũng đẹp và ấm áp

Kiểu chân váy hợp với dáng áo len, diện lúc nào cũng đẹp và ấm áp

Đầm cổ vuông tay phồng nâng tầm phong thái quý cô

Đầm cổ vuông tay phồng nâng tầm phong thái quý cô

Bộ sưu tập áo len mỏng, dịu dàng cho những ngày trời se lạnh

Bộ sưu tập áo len mỏng, dịu dàng cho những ngày trời se lạnh

Quần culottes đen, ‘điểm chạm’ giữa cá tính và nét mềm mại phố thị

Quần culottes đen, ‘điểm chạm’ giữa cá tính và nét mềm mại phố thị

Mẹo phối đồ với kiểu quần bo gấu sành điệu như ở sàn diễn cao cấp

Mẹo phối đồ với kiểu quần bo gấu sành điệu như ở sàn diễn cao cấp

Áo polo tay dài giúp nàng ghi điểm sành điệu

Áo polo tay dài giúp nàng ghi điểm sành điệu

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top