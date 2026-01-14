  • An Giang
Thời trang 24/7

Áo tay lửng với muôn kiểu biến hóa, làm chủ môi trường công sở

14/01/2026 10:00 GMT+7

Không quá kín đáo như áo tay dài, cũng chẳng quá phóng khoáng như áo sát nách, áo tay lửng chính là lựa chọn 'vừa đủ' để phái đẹp chinh phục môi trường công sở hiện đại. Với độ dài tay áo vừa phải, áo tay lửng mang đến sự thoải mái trong suốt ngày dài làm việc mà vẫn giữ trọn nét thanh lịch cần có.

Trong thế giới thời trang công sở, áo blouse tay lửng kết hợp chân váy luôn là “cặp bài trùng” kinh điển, vừa an toàn nhưng chưa bao giờ nhàm chán. Bạn chọn chiếc áo tay lửng màu xanh nhạt dịu mắt trên nền vải linen thoáng mát. Thiết kế cổ đắp chéo mang lại cảm giác thanh lịch, phần tay phồng nhẹ giúp che khuyết điểm bắp tay và tạo độ mềm cho tổng thể. Khi kết hợp cùng chân váy bút chì màu đen có chi tiết xếp nếp và hàng cúc cách điệu, set đồ trở nên hiện đại nhưng không kém phần nữ tính.

Áo tay lửng với muôn kiểu biến hóa, làm chủ môi trường công sở - Ảnh 1.

Áo tay lửng với thiết kế có độ dài vừa phải, không chỉ mang lại sự thoải mái mà còn giúp nàng khéo léo che đi những khuyết điểm ở bắp tay một cách tinh tế

ẢNH: K&K FASHION

Ngoài ra, bạn có thể “đổi gió” bằng chiếc áo tay lửng màu xanh bạc hà trẻ trung, nổi bật với thiết kế tay bồng điệu đà và cổ bẻ thanh lịch. Khi kết hợp cùng chân váy ngắn xếp ly màu đen, khéo léo tôn lên đôi chân thon gọn. Phụ kiện được tiết chế vừa đủ với khuyên tai nhỏ xinh, vòng tay mảnh mai mang đến cảm giác thời thượng, đúng chất quý cô công sở hiện đại.

Áo tay lửng với muôn kiểu biến hóa, làm chủ môi trường công sở - Ảnh 2.

Trẻ trung với áo blouse tay lửng sắc xanh bạc hà, chân váy xếp ly đơn giản nhưng không đơn điệu là “chìa khóa” nâng tầm bản phối

ẢNH: RUZA

Không chỉ dừng lại ở những thiết kế cơ bản, áo tay lửng ngày nay còn được chăm chút bằng các chi tiết cầu kỳ. Áo sơ mi tay lửng màu trắng, điểm nhấn nằm ở những đóa hoa hồng 3D được tạo hình tinh xảo trên phần tay áo. Khi kết hợp cùng chân váy bút chì đen dáng dài, set đồ tạo nên sự cân bằng hoàn hảo giữa tính thời trang và vẻ chuyên nghiệp.

Áo tay lửng với muôn kiểu biến hóa, làm chủ môi trường công sở - Ảnh 3.

Phá cách với áo blouse có thiết kế hoa 3D ngay tại phần tay lửng, chân váy dáng ôm đem lại sự chuyên nghiệp chuẩn môi trường công sở

ẢNH: LEMIA

Sự trẻ trung của người phụ nữ được làm mới khi diện lên mình những thiết kế sáng màu, áo tay lửng sắc be sáng cá tính hay xanh lá tươi mới đều đem lại năng lượng cho một ngày làm việc. Áo được kết hợp hài hòa cùng chân váy midi đầy trang nhã, thiết kế dập ly tạo sự thu hút thị giác. 

Áo tay lửng với muôn kiểu biến hóa, làm chủ môi trường công sở - Ảnh 4.

Chỉ cần thêm một chiếc túi xách cầm tay và phụ kiện kim loại ánh kim là nàng đã sở hữu diện mạo trẻ trung nhưng vẫn vô cùng thời thượng

ẢNH: D.CHIC

Áo tay lửng với muôn kiểu biến hóa, làm chủ môi trường công sở - Ảnh 5.

Những chiếc áo tay lửng sáng màu giúp cho môi trường công sở không quá gò bó, mang lại năng lượng cho một ngày làm việc chuyên nghiệp

ẢNH: HERADG

Với những cô nàng yêu thích phong cách công sở chuẩn mực, áo sơ mi tay lửng với thiết kế tinh giản luôn là lựa chọn lý tưởng. Bạn có thể lựa chọn một chiếc áo sơ mi đơn sắc hoặc cá tính hơn với họa tiết kẻ sọc tạo điểm nhấn. 

Áo tay lửng với muôn kiểu biến hóa, làm chủ môi trường công sở - Ảnh 6.

Thiết kế tay lửng chính là điểm nhấn cho sự nữ tính, trong khi cổ bẻ thanh lịch giữ lại tinh thần công sở truyền thống. Khi kết hợp cùng chân váy bút chì dáng ôm, set đồ khẳng định hình ảnh người phụ nữ hiện đại

ẢNH: LAMER FASHION

Áo tay lửng với muôn kiểu biến hóa, làm chủ môi trường công sở - Ảnh 7.

Thể hiện hình ảnh người phụ nữ hiện đại đầy bản lĩnh với bản phối áo sơ mi tay lửng và chân váy bút chì dáng ôm

ẢNH: BBSTORE’S

Tạo nên sự khác biệt với áo tay lửng khoét vai màu beige sáng, thiết kế cổ chữ V đan dây độc đáo và những đường cắt hở vai trẻ trung tạo điểm nhấn ấn tượng. Khi kết hợp cùng quần ống rộng màu đen, phần túi được trang trí họa tiết thổ cẩm lạ mắt, tổng thể trang phục mang hơi hướng phóng khoáng nhưng vẫn hài hòa. Đôi giày bệt màu nâu giản dị giúp cân bằng set đồ, mang đến hình ảnh cô nàng công sở mộc mạc và đầy sức sống.

Áo tay lửng với muôn kiểu biến hóa, làm chủ môi trường công sở - Ảnh 8.

Sự khác biệt được nâng tầm với những thiết kế áo tay lửng khoét vai đầy độc đáo, những đường cắt hở vai trẻ trung tạo điểm nhấn ấn tượng

ẢNH: MONOLIFE

Có thể thấy, áo tay lửng chính là minh chứng cho sự kết hợp hoàn hảo giữa nét thanh lịch cổ điển và hơi thở của thời trang hiện đại. Hãy để những chiếc áo tay lửng đa dạng về chất liệu và họa tiết giúp nàng luôn tỏa sáng rạng ngời cũng như khẳng định gu thẩm mỹ thời thượng của mình trong mọi khoảnh khắc.

