Bộ ảnh khiến ai cũng muốn mặc áo dài, khăn lụa đi du xuân

Trên các cung đường du lịch, từ miền núi phía bắc đến những không gian chùa chiền, di tích cổ, hình ảnh khăn lụa kết hợp cùng áo dài, hay cổ trang đang trở thành trào lưu nổi bật, mang theo vẻ đẹp chuẩn mực, giàu giá trị văn hóa và bản sắc.



Vẻ đẹp của chiếc khăn lụa khổ lớn kết hợp cùng áo dài lụa, trong không gian mùa xuân, tạo nên một tổng thể hài hòa giữa thời trang, thiên nhiên và cảm xúc ẢNH: TRẦN SƠN

Áo dài, khăn lụa - nhịp nối mềm mại giữa Việt phục và không gian mùa xuân

Khăn lụa vốn gắn với vẻ đẹp truyền thống Á đông. Chất liệu nhẹ, bay, óng ánh dưới nắng xuân giúp người mặc dễ dàng tạo nên những chuyển động tự nhiên giữa không gian rộng mở. Trong khi đó, khăn lụa - với họa tiết hoa lá, chim muông, phong cảnh hay cảm hứng dân gian lại mang tính cá nhân hóa cao, biến mỗi chiếc khăn thành một tác phẩm kể chuyện. Khi đặt cạnh những thiết kế cổ trang hoặc bộ áo dài cách tân, áo ngũ thân, giao lĩnh, nhật bình hay các mẫu Việt phục đương đại, khăn lụa không chỉ là phụ kiện mà trở thành điểm nhấn thẩm mỹ quan trọng.

Sự kết hợp giữa áo dài trơn màu và khăn lụa trong bối cảnh chụp cổ điển mang lại vẻ đẹp trang nhã, giàu chiều sâu văn hóa, đồng thời tôn vinh dấu ấn cá nhân của người mặc ẢNH: TRẦN SƠN

Theo nhiếp ảnh Trần Sơn sự kết hợp này đặc biệt phù hợp với các bối cảnh mang chiều sâu văn hóa. Ở những ngôi nhà vùng cao, nơi mái gỗ, tường đất và sương sớm tạo nên khung cảnh nguyên sơ, khăn lụa trơn màu hoặc khăn vẽ gam trầm giúp tổng thể trang phục hài hòa, không lấn át thiên nhiên. Trong không gian chùa chiền, di tích lịch sử hay điểm đến cổ, những gam màu nhã nhặn như trắng ngà, be, nâu đất, xanh cổ vịt, đỏ son trầm lại càng tôn lên vẻ trang nghiêm, tĩnh tại, đồng thời giữ được sự tinh tế cần có.

Mùa xuân và không gian tết là bối cảnh lý tưởng để phái đẹp tỏa sáng cùng những lựa chọn trang phục yêu thích như áo dài và khăn lụa ẢNH: TRẦN SƠN

Cũng theo nhiếp ảnh Trần Sơn để lựa chọn khăn và trang phục phù hợp, yếu tố ưu tiên đầu tiên là sự đồng điệu với không gian. Trong bối cảnh thiên nhiên rộng lớn, những chiếc khăn khổ trung hoặc cỡ lớn, màu sắc rực rỡ hoặc họa tiết mềm mại sẽ khiến các tín đồ tỏa sáng, sở hữu những khung hình vừa "chất" vừa "ngọt".

Tìm ra những điểm nhấn thẩm mỹ, tôn vinh chuyển động mềm mại và tinh thần thời trang gắn với thiên nhiên là "thành công" trong các bộ ảnh mùa xuân ẢNH: TRẦN SƠN

Khi gu thẩm mỹ kể câu chuyện văn hóa

Mùa xuân cũng là thời điểm lý tưởng để những chất liệu mềm và họa tiết thiên nhiên lên tiếng. Hoa xuân, cỏ cây, núi rừng bao la trở thành phông nền hoàn hảo cho khăn lụa tung bay nhẹ trong gió. Không cần quá cầu kỳ, chỉ một chiếc khăn vắt hờ qua vai, quàng nhẹ cổ hay buộc tóc cũng đủ tạo nên cảm giác thơ mộng, cổ điển mà vẫn rất thời trang.

Bối cảnh vùng cao hoặc không gian lễ hội là nơi lý tưởng để những "combo" thời trang đầy "hơi thở" văn hóa lên tiếng ẢNH: LỤA TƠ VÀNG

Cũng theo các chuyên gia thời trang, những chiếc áo dài thanh nhã hay những mẫu Việt phục tinh giản sẽ phù hợp với mọi loại khăn có họa tiết. Điều đó khiến các nàng rất dễ chọn lựa, đặc biệt là những mẫu khăn mang "dáng dấp" của các câu chuyện văn hóa hoặc ẩn chứa "hơi thở", đường nét của dân gian.

Cuối cùng là câu chuyện cá nhân: kết hợp áo dài hoặc cổ phục với khăn không chỉ là một combo ngày tết, ngày hội đẹp đẽ mà còn phản ánh gu thẩm mỹ, sự trân trọng văn hóa và nhịp sống chậm mà người mặc muốn gửi gắm.

Một "set" ảnh và "combo" trang phục áo dài, khăn lụa mà các tín đồ mê ảnh thời trang không thể bỏ qua mùa tết ẢNH: LỤA TƠ VÀNG

Sự trở lại của khăn lụa cùng Việt phục trong mùa xuân 2026 không đơn thuần là một trào lưu thời trang. Đó là cách người trẻ hôm nay tìm về những giá trị cũ bằng ngôn ngữ mới, để mỗi chuyến du xuân không chỉ là hành trình khám phá cảnh sắc, mà còn là cuộc đối thoại nhẹ nhàng giữa con người, thiên nhiên và văn hóa Việt.