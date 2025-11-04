Bùng nổ đêm nhạc - thời trang, Single with STYLE 2025 chinh phục hàng nghìn bạn trẻ

Menu trải nghiệm đa dạng

Năm 2024, Single with STYLE - sự kiện thời trang kết hợp âm nhạc của STYLE by PNJ - đã tạo nên tiếng vang lớn khi trở thành một trong những điểm hẹn đáng nhớ dành cho giới trẻ. Trở lại năm 2025, Single with STYLE tiếp tục mang đến một không gian bùng nổ mọi giác quan tại AEON Mall Long Biên, Hà Nội vào ngày 1.11 vừa qua. Sự kiện không đơn thuần là một đêm nhạc hay buổi trình diễn thời trang, mà là một "bữa tiệc" đa trải nghiệm, nơi giới trẻ có thể phá vỡ giới hạn và khẳng định bản sắc riêng.

Ngay khi đặt chân đến Single with STYLE 2025, các bạn trẻ đã được đắm chìm trong STYLE Playground - không gian tràn ngập năng lượng sáng tạo với hàng loạt hoạt động trải nghiệm cuốn hút.

Mở đầu sân chơi, khu check-in trở thành tâm điểm thu hút với concept Disco lấp lánh, tạo nên không gian riêng biệt để giới trẻ tự do thể hiện cá tính và cho ra đời những bộ ảnh ấn tượng, sẵn sàng chia sẻ trên mạng xã hội. Minh Anh (21 tuổi, Hà Nội) hào hứng chia sẻ: "Không gian check-in thật sự rất đỉnh, đứng vào góc nào bấm máy cũng có ngay ảnh đẹp".

Khách hàng trẻ thả dáng khoe gu xinh tại sự kiện ẢNH: STYLE BY PNJ

Không khí náo nhiệt tiếp nối tại shopping zone - thiên đường của những "thợ săn thời trang". Hàng loạt local brand "sang - xịn - mịn" xuất hiện mang đến trải nghiệm mua sắm thú vị, kết hợp tư vấn phong cách chuẩn gu, giúp các bạn trẻ nâng tầm thương hiệu cá nhân, biến mỗi outfit thành một tuyên ngôn đầy cá tính.

Đặc biệt, gian hàng STYLE by PNJ nổi bật với những thiết kế mới xinh xắn, trẻ trung mà vẫn tinh tế, dễ dàng kết hợp cùng nhiều phong cách khác nhau. Từ những outfit thường ngày đến các buổi tiệc rộn ràng, mỗi món trang sức STYLE by PNJ đều trở thành điểm nhấn "hút spotlight", giúp người trẻ tự tin biến hóa linh hoạt.

Không chỉ dừng lại ở mua sắm, khu vực mini-game tương tác cũng thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia với loạt phần quà độc đáo từ STYLE by PNJ.

Hòa mình vào thế giới thời trang và âm nhạc

Sau khi trải nghiệm STYLE Playground, dòng người nhanh chóng đổ về sân khấu chính của Single with STYLE 2025 để tiếp tục chứng kiến màn kết hợp hoành tráng giữa thời trang và âm nhạc.

Trên sàn runway trẻ trung, đầy màu sắc, các bộ sưu tập thời trang hiện đại phối cùng trang sức STYLE by PNJ đã được trình diễn đầy lôi cuốn. Đặc biệt, sự xuất hiện của Siêu mẫu - Á hậu Hoàng Thùy trong vai trò Vedette càng khiến không khí thêm phần sôi động. Dàn người mẫu trẻ được tuyển chọn từ buổi casting trước đó cũng có màn catwalk ấn tượng, tự tin tỏa sáng với tinh thần "Unique" đặc trưng.

Siêu mẫu - Á hậu Hoàng Thùy tạo ấn tượng trong vai trò Vedette ẢNH: STYLE BY PNJ

Không khí thực sự bùng nổ khi đêm nhạc chính thức khởi động. MAIQUINN mở màn với Thao túng tâm lý, Lưới tình và Một cảm xúc mới lạ, trong khi LYHAN đốn tim fan với Nhân danh tình yêu, Em không thể làm những điều bất thường với những người bình thường và Rơi tự do. Tiếp đó, Minh Đinh mang đến Luật hấp dẫn và Nằm bên anh, trước khi Hooligan. khiến khán giả vỡ òa với When you knock on my door và To the moon. Cao trào khép lại cùng Dương Domic, lần lượt thể hiện Tràn bộ nhớ, Mất kết nối, Không thời gian.

Em xinh MAIQUINN đốn tim fan nhờ visual và vũ đạo cực chất ẢNH: STYLE BY PNJ

Dương Domic mang đến loạt hit Tràn bộ nhớ, Mất kết nối, Không thời gian ẢNH: STYLE BY PNJ

Âm nhạc bùng nổ kết hợp thời trang đỉnh cao trở thành chất xúc tác hoàn hảo, giúp giới trẻ thỏa sức "bung xõa" theo cách riêng, từ việc mix-match trang phục khoe cá tính, đến hát, nhảy và quay video chia sẻ trên mạng xã hội. Thông qua đó, tinh thần Single with STYLE 2025 đã phủ sóng một cách tự nhiên trên mạng xã hội với hàng trăm video "viral", ảnh "đi đu idol" gắn kèm hashtag sự kiện.

Dàn nghệ sĩ trẻ gây thương nhớ với màn biểu diễn ấn tượng ẢNH: STYLE BY PNJ

Thành công của Single with STYLE khẳng định chiến lược thời trang dài hạn của STYLE by PNJ dành riêng cho giới trẻ. Thông qua sân chơi này, STYLE by PNJ không chỉ định vị mình là thương hiệu phụ kiện thời trang hàng đầu dành cho giới trẻ tại Việt Nam, mà còn tạo nên một sân chơi thời trang thực thụ - nơi những người trẻ dám thử nghiệm, không ngại khác biệt và tự tin là chính mình. STYLE by PNJ hướng đến việc xây dựng một hệ sinh thái thời trang toàn diện: từ việc cập nhật xu hướng, tạo không gian trải nghiệm, kết nối cộng đồng cho đến định hình một nền văn hóa mới, nơi khách hàng không chỉ mua sắm mà còn sống trọn cùng tinh thần thời trang.