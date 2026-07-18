Cách mặc chân váy dài mùa thu đẹp xao xuyến

Chân váy dài xòe phối áo dáng ôm, bản phối 'cân' mọi vóc dáng

Một bản phối mang sắc thu dịu dàng làm say đắm lòng người, đi từ màu sắc đến phom dáng. Chân váy in hoa xếp ly nhỏ có độ xòe lớn phối cùng áo dệt kim cổ cao tôn dáng thanh mảnh. Bản phối kết hợp túi và giày cùng tông nâu ấm áp cộng hưởng với sắc hồng phớt tôn da trắng sáng rạng ngời ẢNH: MAISON DE MOON

Chân váy xếp ly dáng dài phối áo len tăm, chân váy maxi kết hợp áo thun tay dài mỏng nhẹ, áo vest thắt eo phối chân váy lụa maxi... là những ý tưởng để nàng nhìn thấy một hình ảnh cực kỳ nữ tính, xinh đẹp và kiều diễm trong thời điểm đầu thu.

Tỷ lệ trang phục, độ ôm của áo tương phản với độ phồng xòe của chân váy, hiệu ứng từ sự đồng bộ hoặc đối lập của bản phối chính là những yếu tố làm nên sự xuất sắc cho từng bản phối.

Bảng màu mùa thu ưu tiên gam màu ấm, tươi sáng và bảng màu trung tính. Vì thế nàng hãy mạnh dạn thử nghiệm để tìm được công thức phối chân váy dài ưng ý nhất.

Gam màu trung tính sẽ trở thành dòng chảy chủ đạo của xu hướng thời trang thu đông. Bản phối công sở theo phong cách tối giản mà đẹp xuất sắc qua sự kết hợp của chân váy lụa satin và áo vest cổ tim. Hàng cúc lớn, phụ kiện thời trang, giày cao gót satin mũi nhọn giúp hoàn thiện bản phối ẢNH: GUMAC

Sự tương phản mạnh mẽ về màu sắc tạo nên chiều sâu thị giác cho bản phối chân váy bút chì kẻ và áo tay phồng cổ chữ V cách điệu. Gam màu xanh nhạt làm mềm cảm giác mạnh mẽ, cá tính từ họa tiết sọc trắng và cam của chân váy midi ẢNH: PREMIÈRE

Chân váy họa tiết trở nên nổi bật hơn khi phối cùng áo blouse đơn sắc. Cặp đôi tím và nâu nhạt được kết nối qua họa tiết chấm bi trắng, màu trắng bạc của giày cao gót và thần thái tự tin, rạng rỡ của nàng. Mỗi dáng chân váy midi đều có thể mang đến cho nàng niềm cảm hứng phối đồ thu đẹp hơn, ấn tượng hơn ẢNH: PREMIÈRE

Họa tiết hoa nhí luôn là nhịp nối hoàn hảo để các bản phối với chân váy dài được thăng hoa. Sắc hồng pastel trên chân váy, giày và túi được tô đậm bởi áo tay dài mỏng nhẹ; sắc nâu be dịu dàng được điểm xuyết họa tiết rải rác mang đến sự thú vị cho bản phối mùa thu ẢNH: MAISON DE MOON

Chân váy trắng kết hợp áo sơ mi xanh kẻ cổ điển nhưng tạo nên điểm giao hòa với phong cách hiện đại qua đường xẻ sâu bên hông. Phong cách công sở thường ngày được làm mới một cách triệt để qua cách ứng dụng chân váy maxi, thắt lưng da và giày cao gót ẢNH: MONO TALK

Các mẫu áo tơ trễ vai mỏng nhẹ phối chân váy chữ A, chân váy xòe vừa có thể diện khi dạo phố, hẹn hò cà phê cuối tuần vừa có thể trở thành trang phục dự tiệc nhẹ trong những ngày thu dịu mát. Gam màu xanh nhạt nhẹ như màu của lá non, màu của bầu trời là lựa chọn hoàn hảo cho tiết trời mát mẻ mùa này ẢNH: C'CHIC



