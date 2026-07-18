Cách mặc chân váy dài mùa thu đẹp xao xuyến

Chân váy dài là thiết kế chân váy có độ dài vượt quá đầu gối, gấu váy có thể chạm đến bắp chân hay tận mắt cá. Chân váy dài mùa thu mang dáng dấp yêu kiều và nữ tính, làm nên các bản phối đẹp xao xuyến lòng người.
Chân váy xếp ly dáng dài phối áo len tăm, chân váy maxi kết hợp áo thun tay dài mỏng nhẹ, áo vest thắt eo phối chân váy lụa maxi... là những ý tưởng để nàng nhìn thấy một hình ảnh cực kỳ nữ tính, xinh đẹp và kiều diễm trong thời điểm đầu thu.
Tỷ lệ trang phục, độ ôm của áo tương phản với độ phồng xòe của chân váy, hiệu ứng từ sự đồng bộ hoặc đối lập của bản phối chính là những yếu tố làm nên sự xuất sắc cho từng bản phối.
Bảng màu mùa thu ưu tiên gam màu ấm, tươi sáng và bảng màu trung tính. Vì thế nàng hãy mạnh dạn thử nghiệm để tìm được công thức phối chân váy dài ưng ý nhất.
Họa tiết hoa nhí luôn là nhịp nối hoàn hảo để các bản phối với chân váy dài được thăng hoa. Sắc hồng pastel trên chân váy, giày và túi được tô đậm bởi áo tay dài mỏng nhẹ; sắc nâu be dịu dàng được điểm xuyết họa tiết rải rác mang đến sự thú vị cho bản phối mùa thu
ẢNH: MAISON DE MOON
Các mẫu áo tơ trễ vai mỏng nhẹ phối chân váy chữ A, chân váy xòe vừa có thể diện khi dạo phố, hẹn hò cà phê cuối tuần vừa có thể trở thành trang phục dự tiệc nhẹ trong những ngày thu dịu mát. Gam màu xanh nhạt nhẹ như màu của lá non, màu của bầu trời là lựa chọn hoàn hảo cho tiết trời mát mẻ mùa này