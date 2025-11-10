  • An Giang
Thời trang 24/7

Cách phối đồ nhiều lớp giúp đạt ‘điểm 10’ phong cách thu đông

Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
trangdtbtn@gmail.com
10/11/2025 21:30 GMT+7

Thời tiết thu đông lý tưởng cho các bản phối layer (phối đồ nhiều lớp). Chúng vừa tạo độ ấm cần thiết lại vừa linh hoạt để các tín đồ thích nghi với thời tiết thực tế thất thường.

Với mùa thu đông, layer - kỹ thuật phối đồ nhiều lớp không chỉ giúp các nam nữ tín đồ dễ dàng thích nghi mà còn thể hiện rõ ràng gu thẩm mỹ tinh tế cùng cá tính thời trang riêng. 

Kỹ thuật layer trang phụcphụ kiện đang trở thành "chìa khóa" giúp phái đẹp nâng tầm phong cách trong mùa thu đông. Việc xếp lớp áo quần khéo léo, kết hợp layer phụ kiện như vòng cổ, khăn choàng hay thắt lưng, không chỉ mang lại hiệu ứng thị giác tinh tế mà còn giúp người mặc biến hóa linh hoạt, tạo nên vẻ ngoài thời thượng và cá tính riêng đầy cuốn hút.

Cách phối đồ nhiều lớp giúp đạt ‘điểm 10’ phong cách thu đông- Ảnh 1.

Trong các xu hướng thời trang hiện đại, layering không chỉ giới hạn ở việc xếp nhiều lớp áo dày mà còn nhấn mạnh vào hiệu ứng đến từ các phụ kiện như vòng, thắt lưng... được kết hợp để tạo lớp (accessory layering) làm nên chiều sâu và điểm nhấn phong cách cho người mặc

ẢNH: CELINE

Phối đồ nhiều lớp giúp các tín đồ khẳng định cá tính thời trang

Một trong những công thức dễ ứng dụng nhất là layer cùng áo len mỏng, blazer hoặc gile với váy ngắn, váy dài hoặc quần suông. Đây là những "bộ" phối hoàn hảo cho phong cách thanh lịch hiện đại - vừa mang hơi thở công sở, vừa đủ phóng khoáng cho những buổi dạo phố. 

Khi kết hợp cùng giày gót nhọn, loafer hoặc bốt cổ thấp, tổng thể càng trở nên chỉn chu và thời thượng. Nếu muốn phá cách hơn, các nam, nữ tín đồ có thể thay sơ mi bằng áo thun cổ cao ôm sát hoặc bra kiều diễm mà cá tính để tạo hiệu ứng đối lập giữa dáng blazer rộng, gile sang chảnh và phần trong gọn gàng - một thủ pháp "hack dáng" quen thuộc của các fashionista.

Cách phối đồ nhiều lớp giúp đạt ‘điểm 10’ phong cách thu đông- Ảnh 2.
Cách phối đồ nhiều lớp giúp đạt ‘điểm 10’ phong cách thu đông- Ảnh 3.

Bộ sưu tập của Tom Ford mùa xuân hè 2026 là những thiết kế áo khoác và blazer kết hợp cùng bra top, thể hiện tinh thần layering - nghệ thuật phối nhiều lớp trang phục theo cách tối giản và hiện đại

ẢNH: TOM FORD

Với những cô nàng ưa sự trẻ trung, váy ngắn phối cùng các lớp trang phục cũng được xem là lựa chọn nổi bật và lý tưởng. Những bản phối này không chỉ giúp kéo dài tỷ lệ cơ thể mà còn tạo hiệu ứng lớp áo tinh tế. Khi thêm các món phụ kiện đặc biệt là các lớp trang sức, tổng thể càng trở nên sang trọng, sành điệu và gợi cảm mà vẫn năng động, phù hợp cả khi dạo phố lẫn tham dự sự kiện nhẹ nhàng.

Cách phối đồ nhiều lớp giúp đạt ‘điểm 10’ phong cách thu đông- Ảnh 4.

Sự đối lập giữa “ít” và “nhiều”, giữa gọn và rộng, giữa gợi cảm và thanh lịch... vốn là tinh thần cốt lõi của layer đương đại - truyền tải trong các trang phục sẽ làm nên phong cách thời trang cá nhân rõ nét và thời thượng

ẢNH: TOM FORD

Chất liệu - điểm cộng trong đẳng cấp thời trang

Ngoài ra, kỹ thuật layer nhiều chất liệu cũng là điểm nhấn đáng chú ý. Việc kết hợp giữa len, dạ, da hoặc nhung... không chỉ mang lại chiều sâu cho trang phục mà còn tạo hiệu ứng thị giác phong phú. Một chiếc blazer, áo len oversized khoác ngoài váy satin hoặc chân váy midi chẳng những giúp người mặc giữ ấm mà còn tạo cảm giác mềm mại, nữ tính pha lẫn chút "bụi bặm" đầy mê hoặc.

Xu hướng layer thu đông là cách để các tín đồ tận hưởng sự ngẫu hứng và khả năng sáng tạo trong thời trang. Các tín đồ chỉ cần nắm vững quy tắc "nhiều lớp nhưng không rối mắt" - tức là phối từ mỏng đến dày, từ sáng đến tối, từ đơn giản đến điểm nhấn là hoàn toàn có thể tự tin "thăng hạng" phong cách.

Cách phối đồ nhiều lớp giúp đạt ‘điểm 10’ phong cách thu đông- Ảnh 5.
Cách phối đồ nhiều lớp giúp đạt ‘điểm 10’ phong cách thu đông- Ảnh 6.

Nhiều biến thể đương đại của kỹ thuật layer truyền thống được giới thiệu trong các xu hướng gần đây. Chúng nhấn mạnh vào sự tương phản giữa phom dáng và chất liệu, tạo nên hình ảnh vừa gợi cảm vừa sắc sảo

ẢNH: CELINE, TOM FORD

Cách phối đồ nhiều lớp giúp đạt ‘điểm 10’ phong cách thu đông- Ảnh 7.

Các lớp quần áo với độ ngắn, dài, bất tương xứng khác nhau cùng trong một bản phối tạo nên hiệu ứng thị giác, độ sâu và cấu trúc cho tổng thể trang phục rất bắt mắt

ẢNH: CELINE

Cách phối đồ nhiều lớp giúp đạt ‘điểm 10’ phong cách thu đông- Ảnh 8.
Cách phối đồ nhiều lớp giúp đạt ‘điểm 10’ phong cách thu đông- Ảnh 9.

Dù là trên đường phố Paris, Seoul hay Hà Nội, những cô gái biết tận dụng kỹ thuật layer đang chứng minh rằng: thời trang là khoác lên mình những món đồ đẹp, và là cách kể câu chuyện về cá tính và gu thẩm mỹ riêng trong từng lớp vải

ẢNH: CELINE


phối đồ phối đồ nhiều lớp LAYER LAYERING xu hướng thời trang

